iPad mini (2021) a 619€: sconto del 6% su Amazon e disponibilità IMMEDIATA

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando adesso; di fatto, il meraviglioso iPad mini (2021) di sesta generazione, il tablet di Apple più piccolo e versatile che vi sia, oggi si porta a casa con un prezzo sensazionale di soli 619,00€ al posto di 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Il modello in questione è quello in colorazione “grigio siderale” e vanta 64 GB di memoria interna sotto la scocca; ha anche il modem Wi-Fi incluso nel chipset. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso ma sii veloce: non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce e per quanto durerà ancora la promozione dedicata. Fra le altre cose, ricorda che si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

iPad mini (2021): tanta potenza in un form factor contenuto

L’iPad mini (2021) è dotato di un display Liquid Retina da 8,3 pollici, che offre colori brillanti, un contrasto elevato e una risoluzione nitida. Va benissimo per chi ama guardare film e serie TV e ha una vita dinamica, sempre in giro; grazie alle sue dimensioni infatti, si può trasportare agevolmente anche nel “tascone” di una giacca.

All’interno di questo piccolo gioiello di tecnologia batte il cuore potente del chip A15 Bionic di Apple, lo stesso utilizzato negli iPhone più potenti. Grazie a questa potente piattaforma è in grado di offrire prestazioni veloci e reattive, garantendo la fluidità di qualsiasi attività, dall’esecuzione di applicazioni esigenti alla gestione di multitasking senza lag. Presenta poi un Touch ID integrato nel tasto superiore; basta un tocco per sbloccare il dispositivo, autenticare gli acquisti o accedere in modo sicuro alle tue app preferite.

Nonostante le dimensioni compatte, l’iPad mini offre una fotocamera avanzata che ti consente di catturare foto e video di alta qualità. Dispone di una main fotocamera posteriore da 12 MP e pensa che potrai anche scattare immagini nitide e registrare video in 4K. Con la fotocamera anteriore FaceTime HD farai videocall chiare e dettagliate.

