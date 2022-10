iPad Fold: Apple lo presenterà nel 2024 (RUMOR)

Secondo quanto si apprende da un famoso analista della mela, sembra che Apple svelerà il suo primo iPad pieghevole fra poco meno di due anni, verosimilmente nel 2024. Ovviamente è un rumor non confermato, pertanto vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”.

Di fatto, sembra che l’OEM di Cupertino, prima di portare in commercio il suo primo iPhone pieghevole, realizzerà un tablet foldable. Il debutto di questo gadget dovrebbe essere previsto per il 2024, stando a quanto affermato dagli analisti di CCS Insights.

iPad Fold: cosa sappiamo ad oggi?

La compagnia di Tim Cook entrerà nel mondo dei foldable con un tablet; questa è la rivoluzionaria indiscrezione appena trapelata sul web. Prima di adottare la tecnologia fold su un telefono, la società testerà le funzionalità su un iPad. A dirlo è Ben Wood, il capo della ricerca di CSS Insight. In una recente intervista alla CNBC ha detto:

Non ha senso per Apple realizzare un ‌iPhone‌ pieghevole nel panorama attuale. Pensiamo che eviteranno questa tendenza e probabilmente immergeranno un dito del piede in acqua con un ‌iPad‌ pieghevole.

Non di meno, la conferma dei primi test relativi ad un iPad pieghevole ce li riporta anche l’analista di settore Ross Young. Ha dichiarato che la mela sta studiando l’operatività e le caratteristiche di un tablet con schermo pieghevole da 20 pollici. Questo prodotto però, secondo Young, dovrebbe giungere sul mercato non prima del 2026, se non nel 2027. A quel punto però, le società rivali come Samsung, OPPO, Vivo, Xiaomi, avranno già monopolizzato il mondo dei foldable. Come andrà a finire? Senza dimenticare la tecnologia Rollable che sempre esser tornata in auge proprio oggi grazie a Lenovo/Motorola.

