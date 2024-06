iPad Air (M1) da 256 GB al prezzo più basso di sempre su Amazon (anche in 5 rate)

iPad Air diventa ancora più conveniente: la versione con chip M1 e 256 GB di storage, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon, con possibilità di acquisto al prezzo scontato di 670 euro. C’è anche la possibilità di completare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta del nuovo minimo storico per il tablet di Apple in questa configurazione. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per alcune colorazioni mentre altre colorazioni del tablet sono scontate a 699 euro.

iPad Air: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPad Air è possibile acquistare uno dei migliori tablet sul mercato, con un rapporto qualità/prezzo elevatissimo. Il modello è dotato di un display Liquid Retina con pannello da 10,91 pollici con True Tone a cui si affianca il chip M1. Tra le specifiche c’è anche una fotocamera posteriore da 12 Megapixel, una fotocamera anteriore da 12 Megapixel e ben 256 GB di memoria interna (un taglio decisamente più “comodo” rispetto alla versione da 64 GB). Il sistema operativo è iPadOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad Air, nella versione descritta, al prezzo scontato di 670 euro e con possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni del tablet di Apple (altre colorazioni sono disponibili a 699 euro).