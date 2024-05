iPad Air (2024) da 11" con M2 e 128 GB: TUO con soli 719€

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad Air (2024) che, nella sua iterazione viola, con schermo da 11 pollici, processore Apple Silicon M2 e 128 GB di memoria interna, costa soltanto 719,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che è potentissimo come il modello Pro di un paio di anni fa, è leggerissimo, completo, supporta tantissimi accessori (Magic Keyboard, Apple Pencil 2 e Pro), e permette di sfruttare le applicazioni più esigenti di classe desktop (pensiamo a DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Logic Pro e molte altre ancora). Questo è un prodotto veramente completo che non potete lasciarvi sfuggire: fatelo vostro adesso e non pensateci troppo.

iPad Air (2024): ecco perché comprarlo

iPad Air (2024) infatti, vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile: è un best buy anche perché costa sensibilmente molto meno del modello Pro ma ha veramente pochissime rinunce. Lo schermo LCD IPS Retina da circa 11 pollici infatti, è eccellente sotto tutti i punti di vista. Si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole e ha una risoluzione altissima. Le cornici sono sottili e contenute e gli angoli di visuale sono perfetti. Il processore interno è il SoC Apple Silicon M2, lo stesso chipset che ritroviamo in computer come Mac mini, MacBook Pro e Air e non solo. Ci sono 128 GB di memoria interna, non espandibile, ovviamente. Tuttavia, se doveste avere bisogno di ulteriore spazio, noi consigliamo sempre l’attivazione di un abbonamento ad iCloud da pochissimi euro al mese. Il modello in questione ha il modem Wi-Fi per la connettività ad Internet, ed è in colorazione viola.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 719,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.