iPad Air (2022) da 64 GB: con lo sconto del 15% è un BEST BUY

Se siete alla ricerca di un nuovo o tablet di Apple, versatile ma potente, leggero e con tantissime funzionalità di fascia alta, oggi vi consigliamo l’ottimo iPad Air (2022) che, nella sua iterazione da 64 GB color “grigio siderale”, si porta a casa al prezzo sensazionale di soli 669,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che il costo è super scontato rispetto al valore di listino quindi se siete interessati/e all’acquisto, affrettatevi a fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra infatti, è un super best buy senza paragoni.

iPad Air (2022): ecco perché dovete comprarlo

Il tablet di Apple si presenta come un device unico nel suo genere, leggero e versatile, potente al punto giusto, con uno schermo LCD IPS Retina da circa 11 pollici che supporta la Apple Pencil di seconda generazione e anche la cover tastiera Magic Keyboard. Con questi due accessori può diventare infatti, un mini computer sempre pronto all’uso, che fa girare software di livello desktop senza il minimo problema. Pensiamo a DaVinci Resolve, a FinalCut Pro, a Logic Pro e molti altri ancora. Ha un processore Apple Silicon M1 sotto il telaio in alluminio, coadiuvato, in questo caso, da un modem Wi-Fi e da 64 GB di memoria interna.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 669,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché la consegna è celere e immediata, oltre che gratuita. Correte a prenderlo adesso ma siate veloci: a questa cifra è un best buy, si pò fare il reso entro un mese dall’acquisto, c’è la garanzia di Apple di un anno e quella di Amazon per ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate?

