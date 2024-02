iPad (2022) da 64 GB a soli 429€ su Amazon, BEST BUY

Uno dei tablet più versatili presenti in circolazione è sicuramente l’iPad (2022) che, nella sua iterazione color argento e con il modem Wi-Fi al seguito, oltre che con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 429,00€ su Amazon oggi, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra non si può lasciar sfuggire, quindi non pensateci troppo e correte a prenderlo adesso. C’è la consegna celere con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. È un best buy senza paragoni e senza rivali, quindi cosa aspettate? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

Con Amazon avrete accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito, ma c’è anche la garanzia di Apple per un anno valida in tutti gli Apple Store del mondo. Altresì sappiate che si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e le sorprese non finiscono certo qui.

iPad (2022) infatti, è un tablet versatile, dotato di un design minimal ereditato dai modelli Air, ha uno schermo LCD IPS Retina da circa 11 pollici che supporta la Apple Pencil di prima generazione. c’è una porta USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dei dati, il tablet supporta la Smart Keyboard Cover e c’è perfino un processore potente (Apple Bionic A14) che garantisce prestazioni di alto livello con qualsiasi applicazione. Insomma, cosa aspettate? A soli 429,00€ questo device, nella sua iterazione argentata, con 64 GB di memoria interna, costa solo 429,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.