iPad 10: nuovo calo di prezzo per il tablet di Apple, ora è un VERO AFFARE

iPad 10 si conferma, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet economico, completo e in grado di garantire ottime prestazioni per un lungo periodo di tempo. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24, infatti, il tablet è ora disponibile al prezzo scontato di 372 euro. Da notare che l’acquisto può avvenire anche in 3 rate tramite PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10 è in offerta: a questo prezzo è il tablet da prendere

Tra le specifiche tecniche di iPad 10 troviamo il SoC Apple A14 Bionic, in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, oltre a un display Liquid Retina da 10,9 pollici. Il tablet è dotato di 64 GB di storage e del sistema operativo iPadOS. Il modello proposto in sconto ha connettività Wi-Fi.

Il rapporto qualità/prezzo di iPad 10 è alle stelle: ora il tablet di Apple è un vero affare e può rappresentare la soluzione giusta per acquistare un modello completo, con un supporto software di lungo periodo e prestazioni ottimali.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24 (da aggiungere al carrello al momento del pagamento) è possibile acquistare il tablet di Apple con un prezzo scontato di 373 euro e con possibilità di effettuare il pagamento anche in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal. Per sfruttare la promozione in corso basta seguire il link qui di sotto.