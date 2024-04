iPad 10 in offerta a 374€: è il tablet da comprare oggi

iPad 10 si conferma, sempre di più, essere il tablet da comprare oggi. Con quest’offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24, infatti, è possibile completare l’acquisto del tablet di Apple con un prezzo scontato di 374 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. La versione in offerta ha Garanzia di 24 mesi ed è dotata di 64 GB di storage. Per accedere allo sconto basta seguire il link qui di sotto.

iPad 10: a questo prezzo è il tablet su cui puntare

iPad 10 è uno dei punti di riferimento del mercato per chi cerca un nuovo tablet. Tra le specifiche troviamo un display da 10,9 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic. Il sistema operativo è iPadOS e il tablet è dotato di 64 GB di storage e supporto alla connettività Wi-Fi.

Il tablet di Apple, al prezzo a cui viene proposto, si conferma essere un best buy assoluto, in grado di garantire ottime prestazioni per un lungo periodo di tempo. Le specifiche sono complete e il rapporto qualità/prezzo è davvero vantaggioso.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 374 euro, sfruttando lo sconto extra garantito dal codice sconto PSPRAPR24. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.