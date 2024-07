iPad 10: il prezzo cala a 340€, ora è il BEST BUY tra i tablet

iPad 10 continua a calare di prezzo e con la nuova offerta eBay e il codice sconto MENO10ESTATE, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile completare l’acquisto del tablet di Apple con un prezzo scontato di 340 euro. C’è anche la possibilità di completare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Il tablet ha Garanzia Italia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10: il tablet su cui puntare oggi

Con iPad 10 è possibile mettere le mani su di un tablet completo e in grado di offrire ottime prestazioni. Tra le specifiche troviamo un display da 10,9 pollici a cui si affianca il SoC Apple A14 Bionic. Il tablet è dotato di 64 GB di storage e del supporto alla connettività Wi-Fi 6. Il sistema operativo è iPadOS, sempre aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Da notare anche il sensore di impronte digitali e un accesso completo a tutti i servizi messi a disposizione da Apple.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto MENO10ESTATE è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 340 euro. C’è anche la possibilità di completare il pagamento in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere poi il tablet al carrello, ricordando di inserire il codice sconto prima di completare l’acquisto. La promozione è valida solo per un breve periodo. Il codice sconto, che garantisce un risparmio del 10% rispetto al prezzo mostrato in pagina, sarà valido solo fino al prossimo 4 di agosto.