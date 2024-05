iPad 10 è in offerta su Amazon: a QUESTO PREZZO è da prendere subito

iPad 10 è il tablet da prendere oggi. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il tablet di Apple con un prezzo scontato di 369 euro e con possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito l’offerta, che rappresenta un nuovo minimo storico per il tablet su Amazon, basta seguire il link qui di sotto. La promozione in corso è valida per diverse colorazioni.

iPad 10: a questo prezzo non ha rivali

Con iPad 10 si va sul sicuro: il comparto tecnico del tablet è davvero al top, in rapporto alla fascia di prezzo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display Liquid Retina con una diagonale di 10,9 pollici e con True Tone, per una migliore resa cromatica. Il tablet, inoltre, è dotato dell’ottimo SoC Apple A14 Bionic, vera e propria garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo.

Ci sono poi due fotocamere da 12 Megapixel, una anteriore e una posteriore, oltre al Touch ID e al supporto alla connettività Wi-Fi 6E. La versione in offerta ha 64 GB di storage. Il tablet ha la porta USB-C ed è dotato del sistema operativo iPadOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple, con nuove funzionalità.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 369 euro, con possibilità di pagare in 5 rate senza interessi, per gli utenti Amazon che possono accedere a questo tipo di pagamento. L’offerta riguarda diverse colorazioni. Per sfruttarla basta premere sul box qui di sotto.