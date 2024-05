iPad 10 è in offerta al prezzo più basso di sempre: ora è un VERO AFFARE

iPad 10 è, sempre di più, il tablet da comprare: con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAY24, infatti, è ora possibile acquistare iPad 10 con un prezzo scontato di 362 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il tablet, proposto con Garanzia Italia e con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto disponibile in questo momento è valido solo per un breve periodo di tempo. Per ottenere lo sconto extra è sufficiente aggiungere il codice promozionale nell’apposito campo del carrello, prima di completare il pagamento.

iPad 10: è il tablet da prendere oggi

Con iPad 10 è possibile mettere le mani su di un tablet di alta qualità e con un prezzo contenuto. Tra le specifiche troviamo un display da 10,9 pollici a cui si affianca il SoC Apple A14 Bionic, garanzia di ottime prestazioni generali. La versione in offerta dell’iPad è dotata di 64 GB di storage oltre che del supporto alle reti Wi-Fi 6. Il sistema operativo è iPadOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAY24 è ora possibile acquistare iPad 10 con un prezzo scontato di 362 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promozione in corso basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il dispositivo al carrello. Il tablet ha Garanzia Italia.