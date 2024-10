iOS 18: Ticketmaster supporterà i nuovi biglietti degli eventi in Wallet

Tra le novità più interessanti di iOS 18 vi sono anche i nuovi biglietti degli eventi in Wallet, l’app portafoglio di Apple. Con il nuovo aggiornamento, ora sono in grado di offrire un numero di informazioni utili sensibilmente maggiore rispetto a quanto facessero prima. E la prima compagnia ad annunciare il supporto alla nuova feature di iOS 18 è stata Ticketmaster, attraverso un articolo pubblicato sul sito ufficiale.

Grazie alla nuova esperienza offerta, gli utenti riusciranno a vedere sui loro biglietti caricati in Wallet informazioni dettagliate come le informazioni sul parcheggio, le previsioni del tempo per il giorno dell’evento, la mappa del luogo e le playlist Apple Music suggerite per l’occasione. In più, direttamente dal nuovo biglietto, sarà possibile anche condividere la propria posizione in tempo reale con gli amici nel corso dell’evento stesso.

Nel post di Ticketmaster vengono inoltre menzionati nuovi design personalizzati, in grado di avvicinare al meglio i fan allo spettacolo ancora prima che questo abbia inizio. A questo proposito, la nuova esperienza di Apple Wallet permetterà ai titolari dei biglietti di accedere ai link per l’acquisto del merchandising, così da farsi trovare subito pronti per il giorno tanto atteso.

Ticketmaster ha poi annunciato che i nuovi biglietti in Wallet debutteranno per il match casalingo del Los Angeles FC di sabato prossimo (19 ottobre, ndr). I tifosi in possesso di un iPhone aggiornato a iOS 18 potranno aggiungere il loro biglietto all’app Wallet sia tramite l’app di Ticketmaster che l’applicazione della nuova squadra di Oliver Giroud (ex bomber del Milan).

Non ci sono invece notizie per quanto riguarda un arrivo in Italia dei nuovi biglietti. Di certo al momento sappiamo che, dopo il Los Angeles FC, la prossima a ottenere il supporto da parte di TicketMaster sarà la squadra di pallacanestro dei Miami Heat, con la promessa di aggiungere altri eventi nel corso del prossimo anno.