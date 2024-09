iOS 18 dopo un giorno: tutte le novità veramente utili

Apple ha finalmente rilasciato il nuovo sistema operativo per iPhone. L’aggiornamento a iOS 18 è stato pubblicato lunedì 16 settembre 2024 dalle ore 19:00. Se ancora non lo hai scaricato e installato sul tuo “MelaPhonino” vai a Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Avvia il download e attendi il tempo necessario per scaricare circa 3GB di contenuto.

Dopodiché conferma l’installazione facendo tap su Installa. Il tuo iPhone preparerà l’aggiornamento indicando anche il tempo rimanente all’operazione. Assicurati che la batteria sia oltre il 50% e che tutto sia pronto per l’installazione. Effettua anche un backup se vuoi stare più tranquillo. Il tuo telefono si riavvierà più volte mostrando il logo Apple e indicandoti lo stato di avanzamento attraverso una barra.

Di contro, se vuoi aspettare, Apple ti permette di scegliere se passare subito a iOS 18 o rimanere a iOS 17 con le patch di sicurezza aggiornate. Ma quali sono le novità veramente utili ora disponibili con iOS 18 su tutti gli iPhone compatibili? Vediamole insieme. Ricordiamo che questo aggiornamento è stato rilasciato per i modelli da iPhone XR in poi, inclusi anche gli iPhone SE di seconda generazione.

iOS 18: tutte le novità utili

L’arrivo di iOS 18 ha segnato una nuova era per la personalizzazione di iPhone. Secondo alcuni potrebbe non essere così utile questa novità, ma in realtà poter gestire la Home personalizzandola è un grande traguardo. Infatti, le nuove funzionalità di questo sistema operativo cominciano proprio dalla personalizzazione.

Tutti ora possono decidere dove posizionare le icone nella Home, rimuovere le etichette selezionando la dimensione “grande” delle icone e ricolorandole in base al proprio gusto o lasciando scegliere a iPhone in base allo sfondo. Altro aspetto interessante è che ora le icone supportano anche il tema scuro.

A livello di praticità, ora è possibile anche personalizzare in modo più completo il Control Center. Ogni utente ha la possibilità di spostare, ridimensionare o aggiungere più controlli, sia Apple che di app di terze parti. Si può scorrere tra diverse pagine a tema per una gestione ancora più pratica e rapida. Inoltre, è possibile anche cambiare i controlli della schermata di blocco.

Altre “cosette” interessanti

Molto utile e pratica su iOS 18 è l’aggiunta di un’app dedicata, Password, per creare password complesse e gestire in maniera pratica e sicura le proprie credenziali di accesso per app e siti. Restando in tema sicurezza, adesso è possibile bloccare qualsiasi app con TouchID, FaceID o PassCode. Per gli amanti della produttività Calcolatrice, Note e Calendario hanno nuove funzionalità e iMessage ha introdotto l’invio programmato dei messaggi.

Safari ha riprogettato un reader ancora più efficace per navigare in maniera più pratica e per cancellare distrazioni sulla pagina. Per quanto riguarda l’app Foto adesso è attiva una nuova grafica e una gestione ancora più efficace di raccolte e categorie, sempre molto personalizzabile. Non ci resta che attende i miglioramenti in vista per l’app Mail e, per i fortunati, Apple Intelligence.