iOS 18: ChatGPT arriva nel 2024, ma non sono solo buone notizie

Non solo Apple Intelligence, perché nel corso del keynote di apertura della WWDC 2024 il colosso di Cupertino ha annunciato che consentirà l’utilizzo di ChatGPT in modo privato e gratuito tramite Siri e a livello di sistema tramite gli strumenti di scrittura.

ChatGPT farà parte di iOS 18, iPadOS 18 e su macOS Sequoia più avanti. Apple ha deciso dunque di concedere una scelta agli utenti anche dopo la presentazione di Apple Intelligence e di LLM lato server basati su Apple Silicon.

Questa partnership, stretta con OpenAI, permetterà agli utenti di accedere gratuitamente al modello 4o di ChatGPT esattamente come accade oggi sul sito ufficiale. Coloro che dispongono di un abbonamento premium possono collegarlo in modo da sfruttarne i vantaggi.

Due note importanti: l’utilizzo dell’integrazione gratuita di ChatGPT non comporterà rischi di privacy dato che le richieste e i dati dell’utente non vengono registrati e salvati. L’altro dettaglio da non sottovalutare è che la novità inizialmente sarà disponibile soltanto su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: non si esclude comunque di espandere il supporto ad altri modelli in futuro.

L’integrazione di ChatGPT sarà disponibile dopo il lancio al pubblico della versione definitiva di iOS 18 in autunno: bisognerà aspettare ancora un po’ per testarne le funzionalità.