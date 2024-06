WWDC 2024: ecco le novità presentate all'ultimo evento Apple

All’Apple Park di Cupertino si è da poco conclusa la WWDC 2024, l’annuale conferenza degli sviluppatori di Apple. L’attesa per le novità sui sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 è stata in parte oscurata dalla presentazione di Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale della casa di Cupertino. Tra gli spettatori presenti in platea c’era anche Sam Altman, ceo di OpenAI: una presenza, come vedremo tra poco, non casuale.

Apple Intelligence: il “one more thing” della WWDC 2024

Come da tradizione, l’ultima parte della WWDC ha avuto per protagonista la novità più attesa di quest’anno, l’intelligenza artificiale. Tim Cook ha svelato Apple Intelligence, confermando che i modelli generativi dell’AI saranno disponibili gratis su iOS 18, macOS Sequoia e iPadOS 18. Soltanto per citare qualche esempio, Apple Intelligence sistemerà in autonomia le notifiche in base ai nostri interessi, riscriverà da zero o riassumerà il messaggio di un’email, contribuirà a migliorare le note. Potrà anche sfruttare le immagini come input e output, ad esempio per creare una emoji della persona a cui si vuole augurare buon compleanno. A fine evento è stato inoltre annunciato l’accordo tra Apple e OpenAI (c’era anche Sam Altman, ceo di OpenAI, tra i presenti in platea), con ChatGPT che in qualità di modello esterno arricchirà Apple Intelligence al fine di migliorare ulteriormente la generazione di testi e la produttività.

Siri diventa più maturo

Al centro del contesto personale di Apple Intelligence ecco Siri, l’assistente digitale della casa di Cupertino da sempre considerato inferiore rispetto a Google Assistant e Amazon Alexa, che in questa nuova era riguadagna i riflettori della scena. Tra le altre cose, sarà capace di controllare lo schermo del nostro dispositivo, trovare una foto e passare da un’applicazione ad un’altra, con gli sviluppatori che avranno la libertà di integrarlo nelle loro app.

iOS 18: schermata Home più personalizzabile e app Foto migliorata

Nella prima parte della conferenza, è stato dato ampio risalto al nuovo iOS. Tra le novità più significative si annovera la maggiore personalizzazione della schermata Home, con gli utenti che ora possono spostare a loro piacimento app e widget senza seguire una rigida griglia predefinita. Degno di nota poi l’aggiornamento del centro di controllo, che diventa più esteso dando inoltre la possibilità di ingrandire o spostare le icone. Update consistente anche per l’app Foto. Con la nuova versione di iOS arrivano le Collection, che aiuteranno a catalogare le foto in base ai giorni, alle persone e ai viaggi (tramite la localizzazione). Da segnalare infine la visualizzazione singola, per una navigazione più semplice e intuitiva.

Arriva macOS Sequoia (disponibile da subito)

A differenza di iOS 18 e iPadOS 18, che arriveranno in autunno, il nuovo macOS è disponibile da subito al download. Il nome scelto per il nuovo sistema operativo è Sequoia: una grande novità è iPhone Mirroring, funzione che consente di usare l’iPhone direttamente sullo schermo del Mac, con la possibilità di spostare foto, video e file dal computer al telefono con un semplice trascinamento.

Con iPadOS 18 arriva finalmente l’app Calcolatrice

Nel corso della WWDC 2024 Apple ha presentato la nuova versione di iPadOS, che come iOS 18 presenta un nuovo centro di controllo e ordinamento delle app. Il momento clou ha avuto per protagonista l’annuncio ufficiale dell’arrivo anche su iPad dell’app Calcolatrice, che si integra con la Pencil attraverso la sezione Math Notes, per scrivere operazioni e funzioni varie.

WatchOS 11, diverse novità interessanti

Una nota a margine anche per l’aggiornamento di watchOS, che nella versione 11 portà con sé diverse novità interessanti. Tra queste le più importanti sono un nuovo strumento per l’analisi del nostro allenamento e la nuova app Vitals. Quest’ultima aiuta a tenere sotto controllo i parametri vitali di ciascun utente, evidenziando eventuali dati anomali.

Qui sotto il video per rivedere dall’inizio alla fine la WWDC di quest’anno.