iOS 15.4 è qui: come fare per aggiornare l'iPhone?

Ci siamo: dopo mesi e mesi di beta testing, finalmente Apple sta rilasciando le nuove iterazioni di iOS e iPadOS 15.4. Scopriamo insieme come fare per aggiornare il proprio dispositivo e quali novità introduce. Tenetevi pronti, perché questo update rivoluziona completamente lo smartphone, in tutto e per tutto.

Non possiamo non citare l'Universal Control, il supporto per lo sblocco con la mascherina mediante Face ID, nuove emoji e tanto altro ancora, ma facciamo uno step indietro.

Come si aggiorna l'iPhone a iOS 15.4?

Intanto, ricordiamo che sia iOS 15.4 che iPadOS 15.4 si possono scaricare via Over The Air (OTA) dalle impostazioni del proprio terminale. Sono tanti i gadget compatibili, ma per vedere se il vostro device è idoneo all'update, vi suggeriamo di controllare nel menù dell'iPhone o iPad.

Quindi, come fare per eseguire l'update? Ci sono diverse procedure, ma la più semplice prevede il download del firmware e l'installazione mediante WiFi. Assicuratevi di avere il gadget connesso all'alimentazione. Dopo aver eseguito il tutto, verrete seguiti da una serie di indicazioni che vi diranno cosa fare, punto per punto.

In primis, dovrete fare un nuovo processo di identificazione del volto con una mascherina sanitaria: questo farà sì che il telefono si sblocchi in giro anche se avete una chirurgica o una FPP2. Attenzione. questa opzione è disponibile solo su iPhone 12 e successivi.

Con Universal Control invece, potrete utilizzare un solo set di periferiche (mouse e tastiera) per controllare più apparecchi Apple (Mac e iPad); il suo funzionamento ricorda molto quello di Logitech presente con i suoi ultimi device (MX Keys, Anywhere, Master, etc).

Non scordiamo poi la presenza di 37 nuove emoji e la funzione Tap to Pay (ancora non disponibile per tutti i paesi) che vi consentirà di usare il vostro dispositivo come un POS. Davvero molto utile.

Tutto qui?

Assolutamente no: ci sarà la possibile di aggiungere delle note al registro delle password in iCloud, saranno presenti dei nuovi widget per Apple Pay, una maggiore integrazione di SharePlay in più app di sistema e piccole altre aggiunte, oltre che correzioni di bug. Siete pronti? Caricate i vostri melafonini e tablet, è arrivato il nuovo software.