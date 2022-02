iPhone diventa un POS: UFFICIALE la rivoluzione Apple

Ci siamo, finalmente è ufficiale: ora le aziende e i professionisti potranno accettare pagamenti contactless tramite il “Tap to Pay” su iPhone. Ci troviamo di fronte ad una rivoluzione epocale nel sistema dei pagamenti virtuali.

iPhone: con Tap to Pay si apre una nuova era

Entro la fine dell'anno, i commercianti statunitensi (successivamente la funzione arriverà nel resto del mondo) potranno accettare Apple Pay e altri pagamenti contactless semplicemente sfruttando un iPhone e un'app iOS dedicata.

L'OEM di Cupertino ha annunciato oggi la volontà di introdurre il Tap to Pay su iPhone. La nuova funzionalità consentirà a milioni di commercianti negli Stati Uniti, alle piccole imprese o ai grandi rivenditori (perfino ai singoli professionisti) di utilizzare il proprio iPhone per accettare in modo semplice e sicuro Apple Pay, carte di credito e di debito contactless e altri portafogli digitali, semplicemente con un semplice tocco sul proprio melafonino.

“Tap to pay” su iPhone sarà disponibile e verrà integrato nelle app iOS; gli sviluppatori potranno proporlo come opzione di pagamento ai propri clienti. Stripe sarà la prima piattaforma di pagamento a offrire Tap to Pay su iPhone ai propri clienti.

“Dato che sempre più consumatori utilizzano per pagare con portafogli digitali e carte di credito, Tap to Pay su iPhone fornirà alle aziende un modo sicuro, privato e semplice per accettare pagamenti contactless e sbloccare nuove esperienze di pagamento utilizzando la potenza, la sicurezza e comodità di iPhone“, ha affermato Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay e Apple Wallet. “In collaborazione con piattaforme di pagamento, sviluppatori di app e reti di pagamento, stiamo rendendo più facile che mai per le aziende di tutte le dimensioni, dai soli imprenditori ai grandi rivenditori, accettare senza problemi pagamenti contactless e continuare a far crescere la propria attività“.

Una volta che Tap to Pay su iPhone sarà disponibile, i commercianti potranno sbloccare l'accettazione dei pagamenti contactless tramite un'app iOS di supporto su un dispositivo (iPhone XS o successivo).

Al momento del pagamento, il commerciante chiederà semplicemente al cliente di tenere il proprio device o Apple Watch per pagare con Apple Pay, la carta di credito o di debito contactless o con un altro portafoglio digitale vicino al telefono del commerciante e il pagamento verrà completato in modo sicuro utilizzando la tecnologia NFC.

Non è necessario hardware aggiuntivo per accettare pagamenti contactless tramite Tap to Pay su iPhone, quindi le aziende saranno in grado di ricevere pagamenti ovunque e con una semplicità estrema.

Negli USA, Apple Pay è già accettato da oltre il 90% dei rivenditori statunitensi e, con questa nuova funzionalità, praticamente ogni azienda, grande o piccola che sia, potrà fornire alla propria utenza questa incredibile possibilità.

Ci troviamo di fronte ad una rivoluzione su tutti i fronti. Purtroppo però, per vederla in Europa pare che dovremo attendere ancora un po'. Non si conosce – ad oggi – una data di rollout della feature nel nostro continente.

In più, state tranquilli: la privacy sarà l'elemento fondamentale nella progettazione e nello sviluppo di tutte le funzionalità di pagamento di Apple. Con “Tap to Pay” su iPhone, i dati di pagamento dei clienti saranno protetti dalla stessa tecnologia che rende Apple Pay un sistema privato e sicuro. Tutte le transazioni saranno crittografate ed elaborate utilizzando Secure Element.

Al momento, la nuova incredibile opzione funziona con carte di credito e debito contactless delle principali reti di pagamento, tra cui American Express, Discover, Mastercard e Visa.

“Che tu sia un venditore presso un rivenditore Internet-first o un singolo imprenditore, presto potrai accettare pagamenti contactless su un dispositivo che hai già in tasca: il tuo iPhone“, ha affermato Billy Alvarado, chief business officer di Stripe. “Con Tap to Pay su iPhone, milioni di aziende che utilizzano Stripe possono migliorare la propria esperienza di commercio di persona offrendo ai propri clienti un pagamento rapido e sicuro“.