Ad Apple TV manca solo Android: un'app potrebbe essere in lavorazione

Apple sarebbe al lavoro per portare l’app di Apple TV anche su smartphone e tablet Android. L’indiscrezione, riportata inizialmente da Bloomberg, se confermata potrebbe rivelarsi una gradita novità per gli utenti Android, che – al momento – hanno un solo modo per accedere ai contenuti streaming di Apple: collegarsi da browser, tramite sito web.

Mancano soltanto smartphone e tablet…

È facile immaginare che una ipotetica applicazione Android per Apple TV possa ricalcare le caratteristiche di quella già disponibile per iPhone e iPad: l’accesso a tutti i contenuti originali Apple TV+, ad esempio, ma anche lo store per acquistare e noleggiare film e show.

Non sarebbe la prima volta che Apple decide di portare uno dei suoi servizi esclusivi anche sulla piattaforma competitor: anche Apple Music ha seguito lo stesso destino, inizialmente introdotta solamente su iOS e poi rilasciata nel 2015 anche per Android. Al contrario, Apple TV dopo il debutto nel 2019, da ben cinque anni resta limitata ai soli iPhone.

Un discorso che, tuttavia, trova conferma soltanto in ambito mobile. L’applicazione Apple TV, forte del suo servizio streaming Apple TV+, risulta infatti già disponibile su piattaforme come Roku, Amazon Fire Stick, PlayStation, Xbox e altri dispositivi non Apple. Un’app è stata rilasciata anche per le Smart TV con sistema operativo Android e su PC con Windows.

Insomma: mancano soltanto smartphone e tablet all’appello. Ancora non si conoscono tempistiche, né quando dovrebbe essere rilasciata un’eventuale app per Apple TV anche su Android. Il condizionale è d’obbligo: dal colosso di Cupertino, infatti, non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale.