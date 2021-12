Ecco quando arriva Universal Control su Mac e iPad

L'ambiziosa feature “Universal Control” di Apple per Mac e iPad è stata posticipata alla primavera del 2022. Sì, avete letto bene. Dopo mille ritardi, ecco l'ennesima brutta notizia che non volevamo leggere.

Universal Control: disponibile nella primavera del 2022

Dopo aver lanciato macOS 12.1 con una serie di nuove funzionalità e modifiche poco prima della fine dell'anno, l'assente per eccellenza è stato proprio “Universal Control”, l'opzione che tutti attendevano. Mentre l'OEM di Cupertino aveva inizialmente affermato che avrebbe lanciato la funzione “più tardi questo autunno“, la società ha ora aggiornato il suo sito Web con una data di lancio probabile.

Ora Apple ha cambiato la data di lancio di Universal Control da qualche tempo prima del solstizio d'inverno in “disponibile questa primavera” come si evince pure dal suo sito web ufficiale.

La società ha mostrato per la prima volta Universal Control durante una demo sul palco alla WWDC 21 e ha finito per rivelarsi troppo un progetto troppo ambizioso per essere rilasciato nel corso di quest'anno. Ecco come viene descritta la funzione:

Una singola tastiera e mouse o trackpad ora funzionano perfettamente tra il tuo Mac e l'iPad: si collegheranno persino a più di un Mac o iPad. Basterà spostare il cursore dal Mac all'iPad, digitare sul PC e guarda le parole che appaiono in tempo reale sull'iPad, oppure si può trascinare e rilasciare i contenuti da un prodotto all'altro.

Con il nuovo aggiornamento sulla disponibilità in arrivo questa primavera, ecco i Mac e gli iPad che l'azienda dichiara che supporteranno Universal Control:

MacBook Pro (2016 e successivi);

MacBook (2016 e successivi);

MacBook Air (2018 e successivi);

iMac (2017 e successivi);

iMac (5K Retina 27 pollici, fine 2015);

iMac Pro, Mac mini (2018 e successivi);

Mac Pro (2019);

iPad Pro, iPad Air (3a generazione e successive);

iPad (6a generazione e successive);

iPad mini (5a generazione e successive).

Anche se dovremo aspettare ancora qualche mese per Universal Control (tecnicamente Apple ha tempo fino al 21 giugno), non dimenticare che potete utilizzare Sidecar + iCloud Drive per un'esperienza unificata di Mac + iPad.