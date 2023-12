Instagram presto nuove funzioni AI

Instagram si appresta a rinnovarsi, aprendo le porte a nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che sono attese con impazienza da tutti gli utenti. Al momento, queste funzionalità sono disponibili solo negli Stati Uniti, ma gli utenti nutrono la speranza di vederle presto anche in Europa, così da poter sfruttare l’intelligenza artificiale direttamente sulla piattaforma. Un futuro aggiornamento permetterà di accedere a funzioni sempre più automatizzate e coinvolgenti, progettate per mantenere il social network all’avanguardia e al passo con i tempi. Nonostante queste funzionalità non siano ancora attive in Italia, ci sono novità del mondo Meta che hanno entusiasmato il mondo social, come l’arrivo in Europa del social Threads.

L’intelligenza artificiale sbarcherà su Instagram

Negli Stati Uniti, Instagram, il social network amato da tutti per la condivisione di scatti tramite post e storie, ha lanciato una nuova funzionalità che potrebbe rappresentare la soluzione ideale per condividere foto sempre più uniche e personalizzate. Nello specifico, la funzionalità riguarda la modifica dello sfondo basata sull’intelligenza artificiale, chiamata Backdrop. Si tratta di una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa che si basa sulla tecnologia Emu Edit di Meta.

Non si tratta di un semplice filtro che viene applicato a una foto, ma di una novità in grado di rivoluzionare lo sfondo delle immagini, per creare qualcosa di unico. Meta ha annunciato che Backdrop è in grado di reinventare lo sfondo di un’immagine semplicemente selezionando degli elementi o inserendo un messaggio, per un risultato del tutto innovativo. Una funzionalità AI che promette di portare, man mano e sempre di più, l’intelligenza artificiale nel mondo dei social.

Funzioni AI su Instagram

La funzione, attualmente disponibile per gli utenti degli Stati Uniti, permette di sperimentare la novità in modo pratico e veloce tramite un pulsante. Nonostante possa sembrare complesso a prima vista, si tratta di una modifica studiata per rimanere in linea con l’intuitività di Instagram e dei social network in generale. L’integrazione sempre più intensa dell’intelligenza artificiale nei social network Meta, rappresenta un passo avanti nell’evoluzione di questi ultimi tempi.

Una scelta accurata di Mark Zuckerberg, per permettere ai suoi utenti di usufruire delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale direttamente nell’app, senza dover uscire dai social network come Instagram. In attesa che la funzione sia disponibile in Europa, è possibile usufruire delle modifiche e delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale attualmente presenti su Instagram, come la possibilità di creare adesivi caricando foto o video personali dalla galleria dello smartphone, oppure selezionando foto e video da Instagram.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale su Instagram e negli altri social di Meta rappresenta solo un ulteriore tassello nelle novità e nella scommessa di Meta. Infatti, il nome di Mark Zuckerberg non è nuovo quando si parla di intelligenza artificiale. L’impegno per aggiungere funzionalità basate sull’AI nei suoi social network, Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram, è un tema ricorrente nelle notizie recenti. Tra le novità Meta ha recentemente introdotto il generatore di immagini AI “Imagine with Meta”, anch’esso per ora accessibile solo dagli Stati Uniti. Nel dettaglio, “Imagine with Meta AI” è un generatore di immagini AI, del tutto gratuito, che permette di generare le proprie immagini, liberando la creatività, semplicemente inserendo un prompt. La sua interfaccia, si presenta come un qualsiasi generatore d’immagine che necessita di un input di testo per creare un’immagine.

La particolarità del generatore Meta Image, per ora disponibile negli Stati Uniti, è la sua comodità e praticità, e sicuramente a fare la differenza è la sua disponibilità completamente gratuita. Per sfruttare lo strumento generativo di immagine AI di Meta è necessario l’accesso con un account Facebook o Instagram, tramite un sito Web indipendente, quindi non da una delle app di Meta. Ma per ora, anche se si accede al sito, non si può utilizzare in Italia, e verrà visualizzata una schermata che ne blocca l’utilizzo a causa di un errore. Nel caso in cui si intenda provare il generatore, è necessario affidarsi a una VPN che permette di accedere in modo sicuro e pratico a strumenti non disponibili in Europa.

Meta sta attraversando un periodo di uscite, aggiornamenti e novità, tra cui spicca l’arrivo in Europa del tanto atteso social network Threads. L’applicazione del social Threads, ora è disponibile per iOS e Android. Mark Zuckerberg ha l’obiettivo di espandere le funzioni basate sull’intelligenza artificiale anche su questa piattaforma, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.

Per ora il social offre diverse funzionalità interessanti, ha catturato l’attenzione degli utenti, in particolare la possibilità di rispondere a un thread con messaggi vocali. Una funzione, utilizzabile nei commenti e nei post, che offre un modo nuovo e immediato di interagire all’interno della piattaforma. Ma oltre i messaggi vocali, è possibile sfruttare tutte le funzionalità attualmente disponibili, sperimentando un modo nuovo e coinvolgente di interagire sui social network. Inoltre, collegando il proprio account Instagram, sarà possibile visualizzare i thread di chi si segue direttamente dal social, rendendo l’esperienza su entrambi i social network di Meta ancora più immersiva.