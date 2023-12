Threads: come si usa il social di Meta

L’applicazione Threads è ora disponibile in Italia ed è diventata rapidamente virale sui social media grazie alle sue funzionalità. Dopo il lancio ufficiale negli Stati Uniti, l’Europa ha dovuto attendere cinque mesi prima che l’applicazione entrasse ufficialmente nei store digitali, dopo una fase di sperimentazione. La piattaforma è stata inizialmente pubblicizzata agli utenti di Instagram, offrendo la possibilità di accedere utilizzando il proprio account, dopo una prima fase di problemi ora è presente nei store. Infatti, Threads è finalmente attiva e disponibile sia su Android che su iPhone, con un insieme di funzionalità interessanti. Ma vediamo nel dettaglio cos’è l’applicazione Threads e come scaricarla.

Threads l’app del momento

L’applicazione Threads del gruppo Meta è finalmente disponibile per il download anche in Europa. I post sui social sono già ricchi di video, che dimostrano tramite post, le utili e pratiche funzionalità di Threads, ideale per una condivisione ancora più diretta. Ma prima di capirne le funzioni è essenziale comprendere come ottenere l’app.

Nel dettaglio, Threads permette di accedere anche senza creare un profilo, ma questa scelta comporta dei limiti sostanziali: non sarà possibile pubblicare o interagire con i contenuti. Per usufruire di tutte le funzionalità disponibili, è possibile necessario accedere con il proprio account Instagram. Ecco nel dettaglio come procedere per scaricare e accedere a Threads:

Accedere allo store del proprio dispositivo;

Cercare l’applicazione Threads;

Attendere l’installazione e poi cliccare su “Apri”;

Aprire l’app Threads;

Selezionare “Continua con Instagram” o “Usa senza profilo”;

Procedere su “Continua con Instagram”;

Accettare tutte le informazioni per creare un profilo con l’account Instagram;

Procedere su “Autorizza e crea profilo”;

Inserire nome, biografia e link o importare da Instagram;

Scegliere tra profilo pubblico o privato;

Procedere su “Avanti”;

Selezionare gli account da seguire o procedere su “Avanti”;

Terminare su “Iscriviti a Threads”.

A questo punto, l’applicazione è presente sul dispositivo e l’account è pronto per essere utilizzato con tutte le funzionalità di Threads.

Threads il social del momento

Threads, il social del momento del gruppo Meta, sta riscuotendo grande successo grazie alle sue innovative funzionalità. Gli utenti di tutto il mondo hanno apprezzato, prima di ogni cosa, la possibilità di commentare non solo con un messaggio scritto, ma anche utilizzando un messaggio vocale, avvicinando così la comunicazione digitale a quella reale.

L’interfaccia di Threads inizialmente può sembrare più complessa rispetto ad altri social per chi è meno pratico, e richiede un po’ di tempo per scoprire tutte le funzioni. Per iniziare, si può partire dalla pubblicazione del primo thread: basta cliccare sull’icona centrale e procedere su “Nuovo thread”. A questo punto, è possibile inserire un messaggio di testo, un’immagine, una gif, un audio, un tag o un sondaggio, e poi procedere su “Pubblica” per rendere visibile il proprio thread.

Cercare utenti su Threads

Threads, come tutti i social, permette di seguire chi si desidera. Per farlo, è necessario cercare il nome dell’utente che si intende seguire utilizzando la lente d’ingrandimento. Nello specifico, sono presenti, se accettati i consensi nelle impostazioni, gli stessi utenti che si seguono su Instagram, ma ovviamente sono presenti anche personaggi famosi e nuovi utenti. Anche su Threads è possibile procedere sull’home principale per osservare i thread degli utenti, commentare e interagire come meglio si crede.

Nella home è possibile visualizzare i thread più popolari, anche di persone che non si seguono. Se il contenuto non è interessante o si vuole visualizzare altro, è possibile scorrere verso il basso per caricare nuovi thread. Nello specifico, la lista dei thread si trova nella home principale, dove è possibile commentare (anche vocalmente), ripubblicare il thread o inviare un messaggio. Inoltre, se nel post è presente un link a una foto o a un reel di Instagram, premendo il link si viene reindirizzati su Instagram, a patto che l’app sia presente sul proprio dispositivo mobile.

Threads vs X

Gli utenti più attenti potrebbero notare una certa somiglianza con il social X, soprattutto per quanto riguarda la visibilità dei post e le diverse funzionalità. Non è un caso: per Meta era importante creare un’alternativa social al suo antagonista, incentrando l’attenzione sui pensieri degli utenti più che sulle foto, anche se la condivisione di quest’ultime è comunque possibile.

Threads mira a essere, a differenza di altri social, una piattaforma sempre più diretta per la condivisione di contenuti istantanei, che siano pensieri, foto, immagini o video. L’obiettivo è favorire un’interazione tra follower immediata e sempre più coinvolgente, soprattutto grazie all’uso dei messaggi vocali.

Eliminare o disattivare il profilo Threads

L’applicazione Threads è interessante e introduce alcune novità, ma potrebbe essere necessario, dopo un periodo di utilizzo, eliminare l’account creato, o associato al profilo Instagram. Per procedere con l’eliminazione del profilo, è necessario accedere al proprio profilo personale, cliccare sull’icona dell’omino in basso a destra e procedere su “Account”. A questo punto, sarà sufficiente selezionare “Disattiva ed elimina profilo”.

Le due opzioni disponibili permettono, nel primo caso, di mettere in pausa il profilo e disattivarlo per un periodo temporaneo, al termine del quale è possibile riattivare il proprio profilo e tutto il contenuto al suo interno. Nel secondo caso, l’eliminazione è una procedura definitiva: selezionando “Elimina profilo”, si cancella definitivamente l’account in modo permanente. Entrambi i procedimenti non influiscono in alcun modo sull’account Instagram, che, seppur associato per l’accesso, non viene influenzato dall’eliminazione del profilo su Threads.