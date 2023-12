Come generare immagini con l'intelligenza artificiale di Meta

L’intelligenza artificiale è stata nominata la parola dell’anno, un riconoscimento che non sorprende considerando l’emergere di numerose nuove applicazioni, piattaforme e strumenti. Ognuno con le sue funzionalità uniche e ideali per ottenere risposte a qualsiasi richiesta tramite un semplice input. Infatti, l’intelligenza artificiale permette di spingersi oltre i limiti dell’immaginazione, trasformando in realtà qualsiasi tipo di richiesta, oltre a velocizzare e automatizzare diversi processi. In questo contesto evolutivo, Meta non si è dimostrata da meno, sviluppando la sua intelligenza artificiale, introducendo diverse funzionalità basate sull’AI nei suoi social network e lanciando Imagine with Meta il nuovo generatore di immagini dell’azienda.

Negli ultimi tempi, l’intelligenza artificiale è stata al centro dell’attenzione grazie alle continue innovazioni. In concomitanza con il lancio di Gemini di Google, Meta ha introdotto sul web Imagine with Meta una piattaforma per la generazione di immagini tramite l’AI. La piattaforma, sfruttando l’intelligenza artificiale, consente di generare immagini specifiche attraverso l’inserimento di un prompt in linguaggio naturale, rendendo il processo di creazione visiva sia intuitivo che accessibile.

L’accesso a “Imagine with Meta” è intuitivo e l’interfaccia utente è progettata per essere semplice e veloce. Per generare immagini utilizzando la piattaforma di Meta, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Aprire il browser web preferito;

Digitare “Imagine with Meta AI” nella barra di ricerca;

Selezionare “Log in to generation”;

Accedere utilizzando il proprio account Instagram o Facebook, oppure con l’indirizzo email (in alternativa, è possibile creare un nuovo account Meta)

Attendere la verifica di associazione del proprio account;

Procedere sulla piattaforma inserendo l’input di testo desiderato;

Aspettare la generazione dell’immagine.

Imagine with Meta, così come altri generatori di immagini basati sull’AI come DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion, elabora le richieste inserite dagli utenti per creare immagini innovative e originali. Tutti gli strumenti AI offrono un’opportunità unica per esprimere la creatività e l’immaginazione. In ogni caso, è fondamentale fornire un input di testo specifico, chiaro e lineare per permettere all’intelligenza artificiale di produrre un’immagine che si avvicini il più possibile alla richiesta iniziale.

Gli strumenti generativi come Imagine with Meta offrono la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale per una varietà di scopi. L’AI è il supporto ideale sia per scopi personali, per esprimere la propria creatività, sia professionali, spaziando dalla creatività all’educazione, dal divertimento all’applicazione lavorativa.

Inoltre, rappresentano un mezzo innovativo per esplorare nuove forme d’arte, diverse da quelle tradizionali. Nello specifico, l’intelligenza artificiale di Meta vuole rappresentare un avanzamento nel settore, presentando un assistente virtuale in grado di convertire descrizioni testuali in immagini fotorealistiche. Il modello generativo CM3leon, fulcro di questa tecnologia, impiega una rete neurale sofisticata e un vasto database per elaborare le richieste degli utenti, creando immagini dettagliate e uniche con risultati di qualità superiore ad altri concorrenti.

Il generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale rappresenta soltanto una delle numerose soluzioni AI offerte da Meta. L’azienda, sotto la guida di Mark Zuckerberg, ambisce a sviluppare un’intelligenza artificiale ancora più avanzata di ChatGPT, puntando a superare i limiti attuali e a esplorare nuove frontiere nel campo dell’AI. Attualmente l’AI Meta si distingue per la sua capacità di integrare tecniche avanzate e algoritmi sofisticati, fornendo un’ampia gamma di servizi e funzionalità. Il sistema all’avanguardia utilizza il linguaggio naturale e la comprensione del contesto per rispondere in modo accurato alle domande degli utenti, suggerire soluzioni pertinenti e generare contenuti creativi come testi, immagini, codici, poesie e canzoni.

L’AI di Meta è progettata per adattarsi alle esigenze individuali, offrendo un’esperienza personalizzata che stimola l’interesse e l’interazione. Con la sua continua capacità di apprendimento da nuove informazioni e feedback, l’intelligenza artificiale di Meta migliora costantemente le proprie competenze, diventando sempre più affidabile e versatile. In qualità di assistente virtuale, l’AI di Meta si rivela uno strumento prezioso in vari contesti, sia per scopi ricreativi che professionali, aiutando gli utenti a navigare con facilità nel mondo digitale e a sfruttare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Immagini AI e la tracciabilità dei contenuti

Nel contesto attuale della tecnologia AI, si pone l’accento sulla chiarezza, la trasparenza e, soprattutto, la tracciabilità dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Ciò implica la necessità di implementare nelle immagini generate dall’AI una filigrana invisibile che indichi in modo inequivocabile la loro origine artificiale.

Tale misura di trasparenza è stata adottata anche dai principali attori del settore, per una reale necessità, la tracciabilità è fondamentale per garantire maggiore chiarezza e prevenire la diffusione di fenomeni quali i deepfake e l’uso improprio di immagini sensibili. Per questi motivi, e anche per passati inconvenienti legati pregiudizi razziali di meta, l’azienda ha promesso dopo l’annuncio di Imagine with Meta, di implementare la filigrane invisibile, oltre quella visibile già presente, nelle prossime settimane ai contenuti generati.

Meta oltre gli strumenti AI

L’integrazione degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale nei social media rappresenta solo una delle molteplici iniziative di Meta, che si impegna anche a promuovere l’innovazione e a stimolarne la crescita attraverso collaborazioni strategiche. In questo contesto, IBM e Meta hanno dato vita a una nuova fase di cooperazione nel settore dell’intelligenza artificiale con la fondazione di AI Alliance.

Un’alleanza che coinvolge un insieme selezionato di organizzazioni leader nel mercato, startup innovative, istituzioni accademiche e di ricerca, tutti uniti dall’intento comune di favorire l’innovazione di un’AI aperta e sicura. AI Alliance si pone come catalizzatore per lo sviluppo e la diffusione di tecnologie AI avanzate, creando un ambiente favorevole alla condivisione di conoscenze e alla cooperazione interdisciplinare. Grazie al supporto di IBM e Meta, l’alleanza si propone di affrontare le sfide tradizionali e di incoraggiare una crescita sostenibile e inclusiva nel dominio dell’intelligenza artificiale.