Instagram a lavoro sulla sua personalissima versione di ChatGPT

Stando alle informazioni pubblicate dal noto leaker Alessandro Paluzzi, Instagram starebbe compiendo progressi significativi nello sviluppo di un chatbot AI come ChatGPT (seppur con alcune differenze).

Al momento, però, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di Instagram circa questa curiosa ed imminente introduzione di uno strumento di intelligenza artificiale nell’app.

Alessandro Paluzzi, sempre sul pezzo quando si tratta di individuare funzionalità nascoste o in fase di sviluppo nelle app tramite reverse engineering, ha condiviso su Twitter uno screenshot che mostra la pagina introduttiva del chatbot AI di Instagram:

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀

ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023