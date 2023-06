Instagram: l'attesissima SFIDA a Twitter sta per entrare nel vivo

Clamorose novità in casa Instagram. Nel corso della riunione aziendale tenutasi quest’oggi, uno dei principali dirigenti di Meta ha presentato ai dipendenti un’anteprima del prossimo “concorrente di Twitter”. Questo evento è stato successivamente riportato da The Verge, grazie a cui possiamo mostrarvi gli screenshot che di seguito andremo a pubblicare.

La prossima app standalone sarà sviluppata basandosi proprio su Instagram ed avrà un’interfaccia integrata con ActivityPub, il protocollo decentralizzato dei social media. Questa integrazione, teoricamente, dovrebbe consentire agli utenti di mantenere i propri account e follower, permettendo loro di connettersi ad altre piattaforme che supportano ActivityPub, come ad esempio Mastodon.

Twitter made in Instagram: manca poco

Durante la riunione, Chris Cox (chief product officer di Meta) ha annunciato che l’imminente app, da lui definita come “la nostra risposta a Twitter”, utilizzerà il sistema di account di Instagram per la compilazione automatica delle informazioni degli utenti. Il progetto è internamente identificato con il nome in codice “Project 92”, ma potrebbe essere pubblicamente denominato Threads, come indicato nei documenti interni ottenuti da The Verge:

Lo stesso Cox ha affermato di essere entrato in contatto con creators e personaggi pubblici, i quali non hanno nascosto un certo interesse nei confronti di una piattaforma collegata ad Instagram e che sia gestita in modo sano, che possa essere considerata sicura e sulla quale fare affidamento per la distribuzione dei loro contenuti: una precisazione che, senza troppi giri di parole, getta un’ombra sulla gestione di Twitter da parte di Elon Musk.

Si punta quindi a sviluppare un’applicazione che sia sinonimo di sicurezza, facilità d’uso ed affidabilità, così da offrire ai creatori di contenuti “un luogo stabile in cui costruire e far crescere il proprio pubblico”. Fra le celebrità coinvolte fin da subito per l’utilizzo dell’app abbiamo DJ Slime, e si starebbe discutendo anche con personaggi del calibro di Oprah Winfrey e il Dalai Lama. La fase di sviluppo è iniziata a gennaio e Meta vorrebbe rendere il servizio accessibile tramite Instagram il prima possibile.