Instagram consiglia post sempre uguali? La nuova opzione azzera tutto

Instagram, in questi ultimi anni, ha ricevuto numerose critiche per via del suo algoritmo, che promuove contenuti ben mirati ed in grado di creare una vera e propria dipendenza per gran parte degli utenti.

La piattaforma di proprietà di Meta sta testando una nuova funzione per reimpostare l’algoritmo che determina i suggerimenti nel Feed, nei Reel e nella sezione Explore.

Attualmente, il modo più efficace per modificare i suggerimenti di Instagram è creare un nuovo account: è ovvio che sarebbe una soluzione piuttosto drastica. Con questa opzione, però, il reset diventerebbe più semplice ed immediato.

Come resettare l’algoritmo di Instagram

La funzione, al momento disponibile solo per alcuni utenti tester, è rintracciabile nelle impostazioni di Instagram. Pensata inizialmente per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti più giovani, è stata ulteriormente ottimizzata per estenderne l’utilità all’intero pubblico.

Il reset di Instagram consente di ripartire da zero con i suggerimenti algoritmici, che ovviamente tornerebbero ad essere personalizzati in base alle interazioni successive. Questo strumento è particolarmente indicato per chi riprende ad utilizzare l’app dopo una lunga pausa o, molto più semplicemente, per chi ritiene che i suggerimenti in corso non rispecchino più i suoi interessi. Segnalare manualmente ogni post indesiderato, infatti, può risultare troppo lungo e noioso.

Tuttavia, è importante sottolineare che il reset non elimina i dati raccolti in precedenza da Instagram, né influisce sulle preferenze pubblicitarie. Di conseguenza, gli annunci rimarranno mirati, mentre i suggerimenti nel Feed potrebbero risultare all’inizio poco pertinenti.

Meta sta comunque lavorando per lanciare questa nuova funzione a livello globale: i dettagli sull’implementazione dovrebbero arrivare presto. Questo aggiornamento di Instagram è senza dubbio un passo in avanti verso il maggiore controllo ad opera degli utenti, migliorando l’esperienza di personalizzazione senza la necessità di ricorrere a soluzioni estreme.