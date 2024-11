Instagram vi obbliga a vedere le pubblicità: impossibile scorrere il Feed

Anche su Instagram, le pubblicità stanno assumendo un ruolo sempre più centrale. Di conseguenza, Meta valuta attentamente le possibili soluzioni per aumentarne la visibilità, a scapito di una piacevole esperienza d’uso da parte degli utenti.

In questi giorni ho sperimentato in prima persona un cambiamento che, di primo acchito, mi ha lasciato perplesso: scorrendo il Feed di Instagram, la navigazione si è improvvisamente bloccata per “costringermi” a guardare la pubblicità riprodotta in quel momento.

L’ultima novità di Instagram non vi piacerà

Lo screenshot che ho realizzato, e che di seguito vado a condividere, vi chiarirà le idee:

Il normale scrolling del Feed di Instagram viene bloccato per alcuni secondi, anticipato da una breve vibrazione dello smartphone. Non manca un tipico conto alla rovescia che scorre in basso a sinistra, affiancato dalla dicitura “Pausa pubblicitaria, potrai continuare a navigare fra poco“. Nessun pulsante per saltare lo spot ma, a onor del vero, questo ha una durata di appena pochi secondi e quindi non se ne avverte particolarmente l’esigenza. Certo, il fatto di non poter continuare la navigazione, come avveniva finora, è alquanto frustrante.

Non è detto che tutti gli utenti di Instagram stiano sperimentando la stessa modalità di fruizione delle campagne pubblicitarie: potrebbe trattarsi di un esperimento limitato e, dopo una breve indagine fra i miei conoscenti, ho appreso di essere l’unico ad aver avuto quest’immensa “fortuna”. In caso contrario, qualora il test dovesse soddisfare Meta e gli inserzionisti, è molto probabile che il blocco del Feed di Instagram venga esteso in brevissimo tempo ad un pubblico sempre maggiore.