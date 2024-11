Instagram: ecco l'inevitabile funzione che renderà tutti più artificiali

Instagram sarebbe al lavoro su una nuova funzionalità di generazione delle immagini del profilo tramite intelligenza artificiale.

Questo strumento, individuato dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, permetterebbe agli utenti di rielaborare il proprio aspetto con l’ausilio dell’AI, segnando un’ulteriore integrazione di questa tecnologia suoi social media di Meta.

Preparatevi ad un’invasione AI su Instagram

Paluzzi ha condiviso uno screenshot su Threads che mostra la nuova opzione “Crea un’immagine del profilo AI” , accessibile durante il processo d’aggiornamento della foto principale su Instagram:

Attualmente, non sono stati forniti ulteriori dettagli su come questo strumento potrebbe operare su Instagram, ma si ipotizza un contributo da parte dei modelli di intelligenza artificiale Llama, già impiegati in diverse applicazioni.

Meta ha introdotto funzionalità simili su WhatsApp e Facebook. Nella prima piattaforma è in fase di prova un sistema che consente agli utenti di generare un’immagine del profilo fornendo un prompt testuale. Tuttavia, nonostante la sperimentazione abbia già impiegato oltre sei mesi, questo tool non è ancora stato rilasciato ufficialmente. La possibilità di creare immagini del profilo su Instagram con l’AI risulterebbe dunque in linea con i piani di Meta, che sta investendo in strumenti generativi sempre più avanzati.

Attualmente, Instagram permette di creare avatar personalizzati basati su fotografie reali. Con la nuova opzione, gli utenti potrebbero ottenere foto ancora più creative ed originali. Certo, il progresso da questo punto di vista costringe a mettere sempre più da parte l’effettiva realtà: c’è chi già prospetta un’invasione di profili creati esclusivamente con l’intelligenza artificiale, il che potrebbe anche rappresentare un rischio non trascurabile in determinati contesti. D’altro canto, in ottica di privacy, potrebbe trattarsi di un ulteriore vantaggio in favore di chiunque preferisca non esporsi in maniera diretta su Instagram.

Come sempre, non è lo strumento in sé ad essere positivo o negativo, quanto piuttosto l’utilizzo che se ne fa. Ad ogni modo, continueremo a monitorare i futuri sviluppi di questa e di tutte le altre nuove funzioni di prossimo arrivo su Instagram.