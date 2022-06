Il visore di Apple verrà mostrato alla WWDC del 2023?

In merito al futuro visore di Apple abbiamo letto tantissime segnalazioni e indiscrezioni online; sappiamo che questo headset dovrebbe essere un game changer nel mercato odierno. Si diceva che sarebbe stato annunciato alla WWDC di quest’anno ma ora apprendiamo che potrebbe venir svelato nel corso del secondo semestre del 2023. A dirlo è il noto analista Ming-Chi Kuo.

Il visore di Apple per la realtà mista arriverà nel 2023, anche se…

Fino a pochi giorni prima del keynote per sviluppatori, Kuo ribadiva che il gadget per la realtà mista non sarebbe stato presentato durante lo show. Anche Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, era dello stesso avviso. Ora è tornato alla ribalta affermando che l’azienda di Cupertino potrebbe togliere i veli al suddetto visore non prima della WWDC di giugno 2023. Dello stesso parere sembra essere anche l’analista Jeff Pu.

Al di là delle aspettative, durante l’evento la mela non ha dato alcun segno circa l’ipotetico debutto di questo fantomatico headset. Non c’è stata alcuna menzione.

(2/2)

1. EVT starting from 3Q22.

2. Media event on Jan 2023.

3. Delivery of development toolkit within 2-4 weeks after the event.

4. Starting pre-order in 2Q23.

5. Hitting store shelves before WWDC 2023. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 7, 2022

Stando a quanto dichiarato da Kuo, la compagnia di Cook dovrebbe fa partire gli ultimi test pre-lancio (i famosi EVT) fra pochissimi mesi. Se le cose andranno per il meglio, il prodotto potrebbe venir presentato da lì a pochi mesi, ergo nel 2023. Ci sarà un nuovo evento e farà partire i primi test per lo sviluppo del software poco dopo l’annuncio in conferenza stampa.

Ad oggi si ipotizza che la causa del lancio di questo visore per la realtà mista sia da attribuirsi alla situazione dei lockdown in Cina che sembra aver colpito molti fornitori di Cupertino (Foxconn e Quanta, in primis).

