I migliori sconti Trust alla Gaming Week di Amazon

La Gaming Week di Amazon è l’occasione perfetta per mettere le mani sui fantastici prodotti del marchio Trust, una delle icone di punta per gli appassionati di videogiochi tra tastiere, poltrone, cuffie, microfoni, controller e quant’altro ancora. Non perdiamo altro tempo e ti rimandiamo subito alla nostra selezione, ricordandoti che gli sconti sono attivi per una settimana ma soprattutto fino ad esaurimento scorte.

Trust Gaming GXT 252 Emita Plus Microfono USB Professionale a Condensatore con Braccio Regolabile per PC, PS4 e PS5 per Streaming a 72,99 euro invece di 129,99

Trust Gaming GXT 278 Yozu Base di Raffreddamento per Laptop Gaming a 22,99 euro invece di 39,90

Trust Gaming GXT 758 Tappetino per Mouse XXL a 19,99 euro invece di 29,99

Trust Gaming GXT 748 Cover Controller PS5 a 9,99 euro invece di 14,90

Trust Gaming GXT 1619 Rhox Soundbar PC Illuminata RGB, 12W a 29,99 euro invece di 39,99

Trust Gaming GXT 489W Fayzo Cuffie Gaming per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, Mobile a 29,99 euro invece di 39,99

Trust Gaming GXT 835 Azor Tastiera Gaming, Layout Italiano QWERTY a 19,99 euro invece di 24,99

Trust Gaming GXT 922 Ybar Mouse Gaming a 19,99 euro invece di 22,48

Trust Gaming GXT 490 Fayzo Cuffie Gaming USB con Audio Surround 7.1 a 39,99 euro invece di 49,99

Ricordati di cliccare sull’immagine del prodotto che ti interessa per aprire la pagina Amazon e procedere all’acquisto.