WWDC 2022: svelati in anteprima il Mac Mini M2 e il Mac Mini Tower?

Secondo quanto si osserva dal noto rivenditore di Apple B&H Photo, scopriamo l’esistenza del Mac Mini con processore M2 e del famigerato Mac Mini Tower (nome assolutamente misterioso per noi). Questi due gadget sono stati elencati sul sito poche ore prima dell’inizio della WWDC del 2022.

Questo retail online è riuscito a riunire alcune delle principali indiscrezioni relative al nuovo hardware che potrebbe essere presentato oggi al keynote dedicato agli sviluppatori. Oltre alle nuove iterazioni del software infatti, dovremmo assistere al debutto di iOS e iPadOS 16, di macOS 13 e via dicendo.

Mac Mini e Mac Mini Tower svelati prima della WWDC?

Il sito ha proprio realizzato delle etichette segnaposto per i due nuovi computer desktop. Questo leak ci fa pensare che l’azienda sia pronta a rilasciare oggi la versione next-gen del suo PC fisso più economico e un nuovo desktop premium che si dice possa sostituire il “vecchio” Mac Pro con SoC Intel. Ebbene sì: ci sarà un computer ancora più potente del Mac Studio. Assurdo, vero?

Ovviamente, prima di prendere tutto questo per buono, calmiamoci un attimo. I siti (e i relativi elenchi sui negozi autorizzati) non sono sempre affidabili; spesso la compagnia non condivide alcun dettaglio – nemmeno con i suoi partner – prima di un evento. Onestamente, ci semnra tutto alquanto improbabile, ma ci piace sognare. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Oggi però, oltre alle nuove versioni dei software, la compagnia di Tim Cook potrebbe svelare anche il MacBook Air (2022), il laptop fanless di nuova generazione che si dice disponga del SoC Apple Silicon M2.

Sul Mac Mini con M2 invece, abbiamo letto indiscrezioni per moltissimo tempo, ma i rumor si sono interrotti da tempo. Il Mac Mini Tower (nome che non riteniamo probabile) invece, pare che sia un desktop premium con M1 Pro, ma anche di questo dubitiamo fortemente. Dovrebbe avere una base di partenza con M1 Ultra, considerata la line-up attuale.

Come vedete, i leaks sono confusionari e caotici; vi invitiamo a restare connessi con noi per scoprire le ultime novità sul fronte Apple… e non solo. Appuntamento a questa sera con la WWDC 2022.

