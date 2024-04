Caricatore USB-C doppio SVENDUTO su Amazon: lo paghi 5,99€ con il 54% di sconto

Accessorio sempre utile e indispensabile, adesso puoi averlo anche con un fantastico sconto su Amazon. Sto parlando di un pratico e potente caricatore USB-C da 40W con doppia porta che è disponibile in offerta a soli 5,99 euro invece di 12,99.

Caricatore USB-C in offerta: le caratteristiche

Con una potenza massima di 40 watt, questo caricatore USB C è in grado di alimentare simultaneamente due dispositivi, come smartphone, tablet, cuffie e altro ancora, fornendo 20 watt di potenza per ciascuna porta di ricarica: ideale dunque in diverse situazioni.

L’accessorio è dotato di meccanismi di protezione avanzati per proteggere i dispositivi da sovratensioni, sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti durante la ricarica. Vista la sua natura USB-C è compatibile con una gamma enorme di prodotti tra smartphone, tablet, console da gioco, PC portatili e molto altro ancora. Inoltre, supporta la funzione di ricarica rapida PD3.0, garantendo una velocità di ricarica ottimizzata per ogni dispositivo.

La sua compattezza e portabilità lo rendono perfetto per i viaggi e l’uso quotidiano. Con un design leggero e compatto, può essere facilmente trasportato in borsa o in valigia senza occupare troppo spazio. Un compagno di viaggio e di lavoro ideale: approfitta dello sconto Amazon e portatelo a casa a soli 5,99 euro.