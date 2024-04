Kingdom Come Deliverance II: PREORDINALO in SCONTO!

Sei pronto a ri-tuffarti nel medioevo di Deep Silver? Il nuovissimo Kingdom Come: Deliverance II, in uscita entro la fine del 2024, è preordinabile a un prezzaccio nella sua versione Xbox Series X. Su Amazon, potrai prenotarlo al prezzo scontato di soli 67,48€!

Tutte le caratteristiche di Kingdom Come: Deliverance II

Kingdom Come: Deliverance II ti trasporterà nel cuore pulsante dell’Europa medievale, dove la storia si intreccia con la leggenda e ogni scelta può cambiare il destino di un regno. In questo RPG d’azione, vestirai i panni di Henry di Skalitz, un uomo dal passato umile che si trova a fronteggiare un destino straordinario, tessendo la sua storia “dall’umile fucina di un fabbro alla corte dei re”.

La narrazione del titolo è ricca di intrighi e tradimenti, dove la tua lotta per la sopravvivenza si svolge in un mondo brutale e spietato. Ogni decisione che prendi ha un peso, ogni dilemma morale è un test del tuo carattere e ogni passo nella trama è un passo verso la scoperta di te stesso, in un racconto avvincente di vendetta e redenzione.

Il gioco ti invita a esplorare un mondo aperto che riproduce con meticolosa attenzione ai dettagli l’Europa del XV secolo. Viaggerai attraverso città brulicanti di vita, foreste selvagge e paesaggi rurali pittoreschi, interagendo con un cast di personaggi memorabili, ognuno con le proprie storie e caratteristiche peculiari.

Il gameplay punta sulla realisticità e ti sfida a combattere con armi e armature fedeli all’epoca, a padroneggiare abilità diverse come l’alchimia e il furto, e a prendere decisioni strategiche che influenzeranno il corso della storia e il destino del tuo personaggio.

Preordina subito la tua copia di Kingdom Come: Deliverance II per Xbox Series X o S a soli 67,48€.