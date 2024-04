Il TABLET SAMSUNG (con penna e caricatore) costa -150€ in meno ora!

Se la combo “iPad+Apple Pencil” costa troppo, non disperare: abbiamo un’alternativa pazzesca a un prezzaccio. Parliamo di Samsung Galaxy Tab S9 FE che, in confezione, include la S Pen e il caricatore. In questo momento potrai prenderlo nella bellissima colorazione “Light Green” a un prezzo folle. Mentre inizialmente costava 549,00€, ora lo pagherai solo 399,00€!

Tutte le caratteristiche del tablet Samsung

Con la S Pen inclusa potrai disegnare, scrivere e prendere appunti con precisione e facilità, grazie alla sua sensibilità alla pressione che simula la scrittura su carta. Oltre alle funzioni tradizionali, la S Pen offre caratteristiche avanzate come l’annotazione sullo schermo spento e la traduzione di testi con un semplice gesto.

L’ampio display da 10,9 pollici del Galaxy Tab S9 FE è un punto forte: un classico dei dispositivi Samsung. La tecnologia TFT garantisce una qualità dell’immagine eccezionale, mentre il refresh rate a 90Hz assicura animazioni fluide e reattive. Non manca, ovviamente, la tecnologia Eye Comfort Shield la quale riduce le emissioni di luce blu per proteggere gli occhi durante l’uso prolungato.

Con il potente processore octa-core e 6GB di RAM, è in grado di gestire qualsiasi attività. La memoria interna da 128GB, espandibile tramite microSD, offre ampio spazio per archiviare tutti i tuoi file, foto e video.

Anche la batteria da 8.000 mAh è uno dei tratti distintivi. Questa assicura un’autonomia duratura, supportata dalla ricarica rapida da 25W per riportare rapidamente il tablet al massimo della potenza in pochissimo tempo. Inoltre, la classificazione IP68 lo rende resistente all’acqua e alla polvere!

Con Samsung Galaxy Tab S9 FE e la sua S Pen avrai tutto quello che ti serve a un prezzo di soli 399,00€, grazie a questo corposissimo sconto da ben 150€!