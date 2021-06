Stando a quanto si apprende in queste ore, sembra che un nuovo film animato de “Il Signore degli Anelli” sta per arrivare al cinema; si chiamerà “La Guerra dei Rohirrim”.

Il signore degli anelli: su cosa si baserà il nuovo film?

New Line Cinema e Warner Brothers Animation stanno lavorando a un nuovo film del Signore degli Anelli destinato al cinema, con un tocco di anime. Il film si chiamerà Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim e coprirà la storia dietro la fortezza al Fosso di Helm, la cui battaglia è una delle parti più emozionanti dell'intera trilogia originale.

Nel caso voi abbiate bisogno di fare un ripasso, ecco un video riepilogativo della scena:

Kenji Kamiyama dirigerà il film, e sarà interessante vedere come il suo stile si adatterà ad un'ambientazione fantasy medievale: in passato ha principalmente affrontato progetti futuristici di fantascienza, tra cui Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, 009 Re: Cyborg e Ultraman di Netflix. Il film è stato scritto dai creatori di The Dark Crystal: Age of Resistance e, sebbene Peter Jackson non sia direttamente coinvolto, uno degli scrittori della trilogia originale (e dei film di Hobbit) sarà un consulente per l'intera opera.

Mentre i nomi dietro il film sono interessanti, non sembra che Warner Brothers o New Line stiano andando in profondità nel pozzo di Tolkien per le idee sulla storia: gli eventi che Rohirrim descriverà avvengono solo poche centinaia di anni prima della battaglia rappresentata nel film “Le due torri”.

Ad ogni modo, i personaggi del film anime potrebbero non essere familiari alla maggior parte degli spettatori, ma il mondo sarà probabilmente abbastanza simile a quello che abbiamo già visto. Certo, c'è ancora tempo per rendere interessante questo progetto, ma forse sarebbe stato più eccitante se avessimo avuto una storia basata sulle vicende dei Silmaril o sulla caduta dei Númenor.

