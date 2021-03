Se siete alla ricerca di un buon monitor per la vostra nuova console next-gen (PlayStation 5 o Xbox Series X/S), la soluzione di Samsung è ciò che fa per voi. Stiamo parlando di un prodotto da 28 pollici con risoluzione UHD 4K. Il suo nome in codice è U2E570D ed è venduto e spedito da Amazon stessa. Per chi volesse, segnaliamo la possibilità di comprare il gadget a rate pagando con il servizio CreditLine di Cofidis. Il suo prezzo? Solo 269,99 euro al posto di 499,99 euro. Lo sconto è del 46%, davvero molto, molto importante.

Monitor Samsung 28″ UHD: perfetto per tutto

Ammettiamolo: un monitor di grandi dimensioni aiuta moltissimo la produttività di ciascuno di noi, soprattutto in questo periodo di smart working. Di fatto, la soluzione di Samsung, grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, è un device interessante quanto prestante. Ottimo per il gaming così come per il lavoro. Avendo una risoluzione UltraHD (3840 x 2160) permette di giocare alla PlayStation 5, alla PS4 Pro, alla Xbox Series X utilizzando la massima qualità possibile.

Presenti a bordo oltre 1 miliardo di colori, capace di riprodurre immagini nitide e ricche di dettagli. L’esperienza di gioco è fluida grazie anche al tempo di risposta di 1 ms. Gli Hz sono 60, perfetti per l’home entertainment. Con l’AMD FreeSync potrete dire “addio” a tutte le latenze e il gioco/streaming in ritardo. Con la Picture in Picture 2.0 invece, potrete sostituire il doppio schermo grazie ad una modalità volta a sostituire e simulare due monitor con un prodotto solo. Sul posteriore ci sono due porte HDMI e una DisplayPort.

Insomma, il Samsung 28″ UHD è la soluzione ideale per tutte le esigenze. Con uno sconto così importante (oltre 230 euro), questa è l’occasione ideale per portarsi a casa questo gioiellino. Affrettatevi prima che terminino le scorte.

