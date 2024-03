Il Fossil Gen 6 è in super offerta su Amazon: risparmi il 36%

Il Fossil Gen 6 Connected è un interessante smartwatch da uomo con un design moderno ed estremamente elegante. Attualmente è in super offerta su Amazon: grazie al taglio di prezzo del 39%, oggi può essere tuo ad appena 119€.

Equipaggiato con Wear OS by Google, il Fossil Gen 6 è compatibile con i dispositivi Android e iOS, offrendo un’ampia varietà di funzionalità che possono variare a seconda della piattaforma utilizzata. Questa versatilità assicura che la maggior parte degli utenti possa sfruttare appieno le potenzialità dello smartwatch, indipendentemente dal tipo di smartphone posseduto.

Con un display sempre attivo, ora più luminoso e capace di mostrare una gamma di colori ancora più ampia, gli utenti possono personalizzare l’aspetto del proprio orologio scegliendo tra un’infinità di quadranti, rendendolo un vero e proprio complemento di stile che non perde mai di vista l’aspetto pratico.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Fossil Gen 6 non delude. Il dispositivo monitora automaticamente una serie di dati relativi alla salute e all’attività fisica, inclusi passi, sonno, battito cardiaco, SpO2 e molto altro. Grazie al GPS integrato, offre aggiornamenti in tempo reale su distanza e percorso durante l’attività fisica, permettendo agli utenti di tenere traccia dei propri progressi e di ottimizzare le sessioni di allenamento.

La comodità è un altro punto di forza del Fossil Gen 6, grazie alla possibilità di ricevere notifiche di chiamate, messaggi di testo e app direttamente sul polso. Questa funzionalità, unita alla sincronizzazione automatica di ora, fuso orario e calendario, assicura che l’utente rimanga sempre connesso e aggiornato.

Il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected a 119,00€ si presenta come una scelta imbattibile per chi cerca uno smartwatch che unisca design raffinato, prestazioni avanzate e un’eccezionale durata della batteria. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ora con un grande risparmio!