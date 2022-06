Il costo degli iPhone potrebbe superare i 6000 $ nel 2032

Sappiamo tutti che oggi gli smartphone di punta hanno un costo esorbitante: molti modelli superano la soglia dei 1000$/€ e ci sono particolari versioni che arrivano a quasi 2000$/€. Un esempio? iPhone 13 Pro Max con 1 TB di storage (1769,00€ per la precisione), giusto per citarne uno. Oppure pensiamo al foldable di Samsung, il Galaxy Z Fold3 che arriva a 1899€ ma grazie agli sconti di Amazon vi portate a casa a soli 1599,00€.

Oggi, secondo uno studio condotto da Mozillion, il mercato della telefonia mobile vedrà un aumento del costo medio dei dispositivi; nel 2032 i flagship potrebbero costare oltre 6000 dollari. Follia? Non proprio.

iPhone e top di gamma da 6000$: impossibile? No, realtà probabile

Il device che scandirà questa nuova direzione è, ovviamente, iPhone. Pensate che nel 2017 la compagnia ha svelato iPhone X, il primo telefono da 999$ (da noi in Italia superava la soglia dei 1000€). Dopo il suo debutto, aziende come Samsung e Sony hanno fatto lo stesso e brand cinesi come OPPO, Xiaomi, OnePlus hanno seguito a ruota.

Lo studio di Mozillion deve intendersi come ipotetico. Non c’è la garanzia che possa avvenire, ma tutto ciò si basa su dati di vendita attuali, precedenti e sulle nuove stime.

Il prezzo medio di un iPhone è passato dai 199 $ nel 2012 ai 1099 $ del 13 Pro Max nel 2021. Tenete conto che sono valori americani, da noi bisogna aggiungere le tasse (ecco perché i melafonini in Italia costano di più).

Seguendo questo trend, nel 2032, il prezzo medio di un iPhone salirà esponenzialmente, fino ad arrivare ai 6069 $. Fate conto che iPhone 5 è arrivato sul mercato a 649 $ e l’ultima ammiraglia parte da 1099$ (13 Pro Max). L’aumento è del 69,5%. Ecco perché, nel giro di 10 anni, i terminali di Cupertino potrebbero avere un prezzo di lancio di 2000$ al Day One.

Anche società come Motorola e Huawei hanno incrementato i loro prezzi: Mozillion crede che il colosso cinese di Ren Zhengfei, non appena si sarà ripreso dai ban statunitensi, venderà ammiraglie da oltre 3300 dollari. L’aumento sarà del 221%. Vi riportiamo anche i dati degli OEM di telefonia competitor.

Samsung: +184%;

OnePlus: + 142%;

Sony: +105%;

Nokia: +55%.

