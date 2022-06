iPhone 14: ci sarà una selfiecam mai vista prima

Stando a quanto si legge online, sembra che i nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max riceveranno una fotocamera frontale mai vista prima. Questa dovrebbe essere la più potente mai inserita a bordo di un melafonino.

Facciamo il punto: già da diversi mesi abbiamo appreso che Apple sta lavorando ai melafonini top per il 2022. Quest’anno avremo una line-up composta da 4 modelli ma non ci sarà il mini. Al suo posto troveremo un Max non Pro.

Oggi, l’analista Ming-Chi Kuo ha parlato dei nuovi dettagli relativi alla fotocamera frontale di iPhone 14 Pro. Si dice che ci sarà il più grande aggiornamento di sempre per questo modulo.

IPhone 14: cosa sappiamo sulla selfiecam?

In un post sul suo blog, l’analista della mela ha riportato quali saranno i fornitori della fotocamera dei nuovi iPhone 14 Pro. In primo luogo troveremo “vecchie conoscenze” come Sony, che fornirà all’azienda i soliti sensori. Mentre gli obiettivi saranno donati da Genius e Largan. La messa a fuoco invece, sarà opera di Alps e Luxshare. Quest’ultima, come abbiamo appreso di recente, pare che sia impegnata anche nello sviluppo del primo visore AR/VR e degli Apple Glasses AR.

Per quanto concerne la selfiecam poi, leggiamo che ci sarà anche Cowell a fornire dei chip per la suddetta lente. Non mancherà LG Innotek che è recentemente tornata in auge dopo la pausa avvenuta con il colosso di Cupertino per dei problemi strutturali. Ricordiamo che pochi mesi fa i due giganti avevano discusso della qualità dei componenti della realtà sudcoreana. Sembra che i dissapori siano terminati, tuttavia.

Oggi, sulla base di quanto affermato da Kuo, iPhone 14 avrà una selfiecam mai vista prima; sarà dotata di autofocus e – probabilmente – di funzionalità Center Stage.

Fra le altre cose, l’obiettivo stesso dovrebbe esser diviso in sei parti e l’apertura dovrebbe scendere a f/1.9 da f/2.2.

Tuttavia, non illudiamoci: le migliorie segnate qui (e molte altre) dovrebbero essere contestuali alla sola gamma Pro. I modelli standard invece, dovrebbero presentare la “solita” camera da 12 Mpx HD introdotta con l’iPhone 11.

Posteriormente invece, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max riceveranno una lente principale da 48 Megapixel; la fotocamera dovrebbe essere in grado di girare video in 8K.

Il lancio della gamma 2022 è previsto per settembre.

Cosa vi consigliamo noi?

Se volete l’ultimo melafonino lanciato da Apple, sappiate che iPhone 13 Pro trova su Amazon a 1161,99€ al posto di 1189,00€ nel taglio da 128 GB e in colorazione verde alpino.

