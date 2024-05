Redmi Note 12 SOLO OGGI a 179€ sul Mi Store

Hai pochissime ore per acquistare uno smartphone dalle buone caratteristiche spendendo davvero pochissimo. Il Redmi Note 12 oggi costa solo 179,90€, invece di 279,90€. Un’ottima promozione per cambiare telefono senza rinunciare a prestazioni interessanti e un’estetica premium che lascia a bocca aperta.

La versione oggetto dello sconto è quella da 4GB di RAM, essenziali per una fluidità nell’uso di app e giochi anche in multitasking, e da 128GB di ROM, ideale per installare e archiviare senza preoccupazioni. La consegna gratis è inclusa e puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Redmi Note 12: lo smartphone che non ti delude

Nonostante il prezzo decisamente conveniente, lo Xiaomi Redmi Note 12 non vuole assolutamente deludere l’utente nella sua esperienza di interazione. Dotato di un ottimo display AMOLED, assicura colori vividi, dettagli perfette e una fluidità imbattibile a 120Hz di refresh rate.

Il processore Qualcomm Snapdragon 685 da 6 nm regala prestazioni elevate in qualsiasi situazione, anche per intrattenimento e gaming, dove sono richieste maggiori energie. La tripla fotocamera da 50MP scatta foto eccellenti e riprende video molto dettagliati.

La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia senza precedenti, per un utilizzo anche intensivo lungo tutto il giorno e oltre, non rischiando mai di rimanere a piedi. Acquistalo adesso a soli 179,90€, invece di 279,90€.