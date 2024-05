iPhone 15 Pro cala al nuovo MINIMO STORICO, ora è un best buy assoluto

iPhone 15 Pro diventa un best buy assoluto: lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 902 euro, raggiungendo il suo prezzo minimo storico, grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAY24 da aggiungere nell’apposito campo, al momento del pagamento. C’è anche la possibilità di pagare con PayPal, optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone ha garanzia di 24 mesi e la consegna è gratuita.

iPhone 15 Pro cala al minimo storico, è un best buy

Con iPhone 15 Pro si va sul sicuro: lo smartphone è dotato di un’ottima scheda tecnica e il rapporto qualità/prezzo, in questo momento, è alle stelle. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con la Dynamic Island e il potente SoC Apple A17 Pro, garanzia assoluta di prestazioni eccellenti.

Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS. Per chi cerca un top di gamma compatto, in questo momento, non ci sono dubbi. Puntare su iPhone 15 Pro non può che essere la soluzione giusta.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAY24, in questo momento è possibile acquistare iPhone 15 Pro con un prezzo scontato di 902 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodi di tempo.