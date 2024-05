Nothing Phone (2a) 12/256GB: prezzo ai minimi con il codice sconto

Il Nothing Phone 2a è un nuovo smartphone che si distingue nella fascia media grazie a un design innovativo e prestazioni solide. Con l’offerta di eBay che ne porta il prezzo a solamente 407,00€ usando il codice sconto “PSPRMAY24”, questo smartphone diventa incredibilmente accessibile e offre caratteristiche che di solito si trovano in telefoni più costosi.

Il design del Nothing Phone 2a è accattivante con la scocca semi-trasparente e il suo ottimo display AMOLED da 6,7 pollici, che supporta una risoluzione Full HD+ e un refresh rate variabile fino a 120Hz. Questa combinazione assicura un’esperienza visiva fluida e dettagliata, ideale per lo streaming di contenuti HDR10+ e per il gaming. La luminosità massima di 1100 nits garantisce una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole​.

Sotto il cofano, il Nothing Phone 2a è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7200 Pro, abbinato a 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Questo hardware garantisce prestazioni rapide e affidabili, capaci di gestire senza problemi anche i giochi più esigenti e il multitasking. La batteria da 5000mAh offre un’autonomia eccellente, permettendo fino a due giorni di utilizzo con una singola carica. La ricarica rapida a 45W assicura tempi di ricarica ridotti.

Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera posteriore con sensori da 50MP, che includono un obiettivo principale e uno ultra-grandangolare. La fotocamera anteriore da 32MP è perfetta per selfie dettagliati e videochiamate di alta qualità.

Il sistema Android 14 viene fornito con l’esclusiva interfaccia NothingOS, che è progettata per chi cerca un’esperienza d’uso pulita e “pura”, senza fronzoli inutili e applicazioni pre-installate di cui non avete bisogno. Nel complesso, si tratta di uno dei mid-range più interessanti sul mercato: non perdere questa offerta, acquista subito il Nothing Phone 2a in offerta!