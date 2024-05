Huawei Watch Fit 3 + auricolari in sconto FOLLE (-20%)

Approfitta subita dell’offerta imperdibile sul Huawei Watch Fit 3 in bundle con gli auricolari FreeBuds SE 2, ora in sconto del 20% a soli 159,00€ rispetto al prezzo originale di 198,00€. Si tratta di uno smartwatch che è il compagno ideale per chi desidera migliorare il proprio benessere e tenere sotto controllo le attività quotidiane con stile e funzionalità avanzate, senza rinunciare al massimo risparmio.

Elegante, funzionale e perfetto anche per lo sport

Il Huawei Watch Fit 3 si distingue per il suo display AMOLED da 1,64 pollici, che offre una visibilità straordinaria anche alla luce del sole. Il design leggero ed elegante garantisce un comfort ottimale per tutto il giorno, senza rinunciare all’estetica. Questo smartwatch è perfetto per gli appassionati di fitness, con oltre 96 modalità di allenamento che includono corsa, ciclismo, nuoto e yoga.

Le funzioni avanzate di salute del Huawei Watch Fit 3 sono altrettanto impressionanti. Si occupa, infatti, di monitorare la qualità del sonno, fornendo suggerimenti per migliorarlo, e offre strumenti per il controllo dello stress e la respirazione guidata per un benessere mentale ottimale.

La batteria, inoltre, è progettata per durare fino a 10 giorni con una singola carica, e grazie alla ricarica rapida, bastano pochi minuti per ottenere un giorno intero di utilizzo. Questo significa che puoi concentrarti sulle tue attività senza preoccuparti di ricaricare frequentemente.

Inoltre, il Huawei Watch Fit 3 è dotato di funzioni smart come notifiche per chiamate, messaggi e app, controllo della musica e scatto di foto da remoto con il tuo smartphone. Queste caratteristiche lo rendono un alleato indispensabile nella gestione delle tue giornate. Grazie alla super promozione dal valore del 20%, il Huawei Watch Fit 3 è ora disponibile ad appena 159,00€, per cui cosa aspetti? Non farti scappare questa opportunità per migliorare il tuo stile di vita e raggiungere i tuoi obiettivi !