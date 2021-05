Secondo le ultime indiscrezioni emerse sul web, sembra che Huawei stia cercando di reclutare sviluppatori per un gioco MMORPG.

Huawei cerca personale per creare un gioco

Di fatto, gli ultimi rumor trapelati prevedono che Huawei stia cercando di assumere sviluppatori esperti nel genere MMORPG, il che implica che la società potrebbe star lavorando su un gioco proprietario. La notizia arriva da nuovi annunci di lavoro per sviluppatori di giochi.

Secondo un rapporto di ITHome, il gigante tecnologico cinese starebbe cercando diverse figure professionali: guardando questi annunci di lavoro, le posizioni di reclutamento sono legate allo sviluppo di giochi basati sui generi MMO che saranno basati sui motori di gioco U3D e UE4 (Unreal Engine 4). La posizione e l’ufficio saranno a Shanghai e la quotazione richiede circa 5 anni di esperienza anche nello sviluppo di giochi simili e nella gestione dei progetti.

Per chi non lo sapesse, MMORPG è l’abbreviazione di “giochi di ruolo online multigiocatore di massa“. Ciò implica che il gioco è sempre online e probabilmente il player controllerà un personaggio immaginario con una serie di personalizzazioni e stili di gioco ramificati. Sfortunatamente, questo è tutto ciò che sappiamo in merito al momento, quindi restate connessi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Nelle notizie correlate, sappiamo che il colosso cinese sta pian piano andando in crisi con il settore della telefonia mobile; si dice che in Cina le scorte di prodotti Huawei siano alquanto limitate. Tuttavia, il mercato dei PC e tablet ha segnato un “più” molto positivo, con spedizioni che sono cresciute esponenzialmente di anno in anno, complice lo smart working e la didattica a distanza.

