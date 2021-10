Huawei VR Glass 2: stanno arrivando, pare

Il nuovo headset del colosso cinese di Ren Zhengfei, il Huawei VR Glass di seconda generazione, è in arrivo. Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Huawei: cosa sappiamo dei nuovi VR Glass 2?

Nel 2019, Huawei ha lanciato i suoi primi occhiali per realtà virtuale soprannominati Huawei VR Glass. Nei mesi successivi, precisamente nell'ottobre del 2020, è arrivato un successore chiamato VR Glass 6DOF Game Set con funzionalità migliorate e controller a 360º. Tuttavia, questo nuovo modello è ancora disponibile in commercio dopo più di un anno.

Quando l'azienda ha annunciato il nuovo VR Glass l'anno scorso, ha affermato che il dispositivo sarebbe stato disponibile per gli sviluppatori entro dicembre 2020 e pronto per l'acquisto nell'aprile 2021. Sfortunatamente, ciò deve ancora accadere. Tuttavia, nuove informazioni hanno rivelato che il primo VR Glass dovrebbe arrivare presto sugli scaffali di (quasi) tutto il mondo.

La notizia del lancio del VR Glass di 2° generazione arriva dal leaker Teme @RODENT950 che qualche giorno fa ha postato le info su Twitter.

Second generation is coming 😎 pic.twitter.com/Qgd0dj06UU — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 21, 2021

La società ha in programma il rilascio di alcuni prodotti prima della fine dell'anno, come un nuovo smartphone pieghevole. Quindi c'è la possibilità che anche il nuovo visore VR venga annunciato durante l'evento di presentazione.

Quando è stato presentato per la prima volta l'anno scorso al World VR Industry Conference Cloud Summit, Huawei ha rivelato solo il design e alcune caratteristiche del dispositivo, ma non ha rivelato il prezzo.

Il modello di prima generazione è stato lanciato per ¥ 2999 (~ $ 470) ed è ancora disponibile per l'acquisto in Cina. Dal momento che il suo successore include aggiornamenti in più compartimenti, possiamo aspettarci un prezzo più alto.

La prima generazione di Huawei VR Glass è stata lanciata con un design che ricorda quello degli occhiali da sci; comprendeva due display LCD da 2,1 pollici con una risoluzione combinata di 3200 x 1600 e una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz a seconda del dispositivo collegato. Era abbastanza leggero grazie ai 166 grammi e grazie all'assenza della batteria.

Godono di una compatibilità sia per i propri telefoni che per i PC Windows, quindi dovremmo vedere il prodotto erede mantenere questa funzionalità. L'headset potrà essere alimentato da una fonte esterna come un telefono, un PC o una batteria portatile. Inoltre verrà stato spedito con un controller nella scatola.

Non ci sono informazioni su quando verrà rilasciato Huawei VR Glass di seconda generazione, ma c'è la possibilità che arrivi prima della fine dell'anno. Non sappiamo se arriverà da noi. Vi terremo aggiornati.