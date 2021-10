Huawei Watch Fit Mini: UFFICIALE, prezzo e caratteristiche

Huawei Watch Fit Mini è appena stato presentato dalla compagnia cinese; il wearable presenta una batteria più grande del modello originale da cui deriva.

Huawei Watch Fit Mini: le caratteristiche

Huawei ha presentato a sorpresa il nuovo Watch Fit Mini, una versione più piccola del suo fitness tracker / smartwatch ibrido, lanciato per la prima volta nel 2020.

Il wearable è compatibile con iOS e Android e adotta lo stesso look del classico smartwatch da cui deriva; l'unica differenza estetica risiede nella dimensione del pannello. Troviamo un'unità touchscreen AMOLED da 1,47 pollici, mentre quella del classic è da 1,64 pollici.

C'è una bella scelta di cinturini in pelle: troviamo la variante bianco gelido, quella marrone moka e la viola, tutte che si abbinano alla cassa in alluminio argentata del device. L'edizione Fit Elegant presenta una custodia in acciaio inossidabile.

In termini di sensori, c'è un IMU a 6 assi che serve per monitorare i movimenti e un cardiofrequenzimetro ottico per il controllo della frequenza cardiaca H24 e durante gli esercizi. Non c'è alcun supporto GPS per tracciare con precisione le attività all'aperto, ma c'è la certificazione all'acqua fino a 5 atmosfere che si può avere sul Fit più costoso.

Per quanto riguarda le funzionalità, c'è il supporto per ben 96 modalità di allenamento, si può monitorare il sonno, l'attività quotidiana e lo stress, oltre al livello di ossigenazione presente nel sangue H24, sette giorni su sette. Le donne possono monitorare i cicli mestruali dall'orologio e dall'app Huawei Health associata.

Ci sono anche le classiche funzionalità presenti su tutti gli smartwatch: i controlli per la riproduzione musicale, la possibilità di controllare in remoto l'otturatore della fotocamera del teleono connesso, la visualizzazione delle notifiche, la personalizzazione tra oltre 300 quadranti e le “smart reply” (le risposte intelligenti) ai messaggi. Segnaliamo che quest'ultima non funziona se il Watch Fit Mini è abbinato ad un iPhone.

La durata della batteria è aumentata rispetto alla generazione 2020: si passa dai 14 giorni con un utilizzo tipico e a 10 giorni con un uso intenso. Questo è un valore superiore ai 10 giorni di uso medio di prima e ai 7 giorni con utilizzo stress.

Il Huawei Watch Fiti Mini sarà disponibile al prezzo consigliato di 99,00€ presso gli store ufficiali del brand, con in regalo una Body Fat Scale 3 (solo per chi lo preordinerà dal 21 ottobre).