Secondo quanto si apprende in rete, Huawei potrebbe iniziare a vendere smartphone di altri brand nei suoi store fisici presenti in tutto il mondo.

Huawei come LG: telefoni di altre aziende negli store fisici?

Il colosso cinese di Ren Zhengfei potrebbe iniziare a vendere dispositivi di altri costruttori nei suoi negozi offline. Secondo un post pubblicato su Weibo, questo mese verrà lanciato uno smartphone con nome in codice Monica che sarà in vendita in diversi negozi del marchio.

Il suddetto telefono dovrebbe essere disponibile nei negozi offline a partire dal 20 agosto. Tuttavia, non è ancora chiaro se si tratti di un modello di casa Huawei o di un device di un'altra marca. Inoltre, non ci sono parole disponibili sulle specifiche e sui prezzi di questo prodotto.

Ricordiamo che la società ha recentemente lanciato la serie P50 e da un po' di tempo non si hanno notizie del lancio di altri smartphone. Quindi possiamo ipotizzare che l'azienda stia pianificando di collaborare con altri marchi per la vendita dei loro prodotti nel proprio negozio.

C'è un'altra possibilità che questo smartphone Monica possa essere stato sviluppato in collaborazione con la compagnia cinese. Lo smartphone potrebbe utilizzare alcuni componenti delle tecnologie Huawei e potrebbe eseguire il sistema operativo HarmonyOS. Se il telefono utilizza tale software, ha ancora più senso la vendita all'interno di un negozio di proprietà cinese.

Un altro tipster ha suggerito che stanno per essere lanciati tre nuovi prodotti che potrebbero essere venduti attraverso la rete di vendita al dettaglio di Huawei. L'informatore suggerisce che questi saranno realizzati da operatori di terze parti e da piccoli fornitori. Inoltre, non sappiamo quali saranno questi tre articoli, quindi potremmo dover attendere un annuncio ufficiale.

Ricordiamo ha recentemente lanciato il suo duo di punta P50 e ora gli smartphone sono disponibili nei negozi del brand. I clienti possono visitare i negozi e provare i nuovi smartphone. I due gadget sono dotati di display di ultima generazione, due chipset (Qualcomm e HiSilicon) e una fotocamera migliorata. Un rappresentante dell'azienda ha recentemente rivelato che la nuova serie sarà disponibile a livello globale.

