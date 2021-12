Huawei svelerà HarmonyOS a livello globale nel 2022

Huawei lancerà HarmonyOS a livello globale nel 2022: questo è quanto emerge in queste ore da una recente indiscrezione trapelata sul web.

HarmonyOS: sui device “non cinesi” a partire dal prossimo anno

A partire da ora, HarmonyOS è già disponibile in Cina, su più dispositivi diversi. Fra questi troviamo smartphone, elettrodomestici intelligenti e molto altro ancora. Tuttavia, la società deve ancora rilasciarlo a livello globale per i suoi telefoni al di fuori del mercato cinese ma pare che le cose potrebbero cambiare molto presto.

Secondo un rapporto di HuaweiCentral, il quotidiano rumeno, Adevarul, ha recentemente intervistato Derek Yu, presidente del CB di Huawei per l'Europa centrale e orientale, il Canada settentrionale e la Turchia. Durante questa intervista, Yu ha affermato che il colosso tecnologico cinese potrebbe lanciare il suo sistema operativo proprietario per i suoi utenti globali il prossimo anno. Per chi non lo sapesse, HarmonyOS (noto anche come HongMengOS in Cina) è già disponibile nel mercato interno dell'azienda.

Al momento, oltre 140 smartphone, tablet, dispositivi smart screen e altri dispongono di questo sistema operativo. Tuttavia, il suo lancio globale deve ancora essere annunciato ufficialmente. L'alto funzionario ha inoltre aggiunto che l'attuale versione del software è stata principalmente dedicata agli utenti cinesi, ma è già stata installata da oltre 100 milioni di utenti. La società aveva presentato per la prima volta il sistema operativo nel 2019 durante la sua Huawei Developer Conference, sottolineando le sue funzionalità multipiattaforma.

L'anno scorso è stato annunciato ufficialmente la versione 2.0, con una serie di miglioramenti insieme all'estensione dell'elenco dei dispositivi che possono godere di questo rivoluzionario firmware.

All'inizio di quest'anno, è stata svelata la terza iterazione HarmonyOS 3.0, con la sua prima beta di anteprima fissata nel primo trimestre del 2022. Mentre il dirigente ha accennato al debutto globale, non è noto se anche la beta preview sarà presentato a livello mondiale. Vi invitiamo a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.