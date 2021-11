Huawei: ritornano i flagship con 12 GB di RAM

Secondo quanto riferito, Huawei inizierà a rilasciare nuovamente le varianti da 12 GB di RAM dei suoi telefoni a partire da questo mese.

Huawei: i device avranno nuovamente una memoria RAM veloce

Non è più una novità che la divisione smartphone, da molto tempo in crisi, di Huawei sia in difficoltà da quando gli Stati Uniti hanno imposto un embargo commerciale al colosso tecnologico cinese. L'anno scorso è stato riferito che gli USA aveva concesso alla società un'eccezione per accedere solo al chipset 4G. Apparentemente, si scopre che era anche impossibile per il marchio acquistare banchi RAM da 12 GB dai fornitori. Ciò ha portato alla sospensione delle varianti da 12 GB di RAM dei suoi migliori smartphone come il Mate 40 RS Porsche Edition.

Adesso però, è stato riferito che la società sta pianificando di iniziare la vendita di modelli da 12 GB di RAM dei suoi ultimi flagship come il P50 e i Mate 40.

Il primo, che è stato rilasciato all'inizio di quest'anno, è stato disponibile – quasi esclusivamente – nella variante da 8 GB di RAM; la versione con 12 GB invece, è stata elencata come “Sold Out” quasi al lancio.

Un informatore su Weibo ha rivelato di recente che la scarsità di banchi di memoria virtuale è dovuta alle restrizioni che l'azienda sta affrontando nell'approvvigionamento di chip e altri componenti chiave per i telefoni.

Apparentemente, le sanzioni hanno fatto sì che il marchio potesse vendere solo varianti da 6 GB di RAM e 8 GB di RAM. Ma il tipster afferma che ora che le restrizioni sono state leggermente allentate, la compagnia cinese può accedere alle memorie flash LPDDR5 da 12 GB più veloci. Non di meno, si ipotizza che il marchio possa rilasciare anche un Mate Fold con 12 GB a breve.