Huawei lancerà un laptop 2-in-1 per sfidare Microsoft

Huawei lancerà questo mese il nuovo laptop MateBook 2 in 1 simile al Surface di Microsoft; questo è quanto riportato da recenti indiscrezioni emerse online.

Huawei vuole sfidare il predominio di Microsoft

Una nuova fuga di notizie ha rivelato che l'OEM cinese si sta preparando per il lancio di un nuovo laptop facente parte della serie MateBook alla fine di questo mese. Tuttavia, il device in questione avrà apparentemente un design simile a quello della serie Surface.

La fuga di notizie è stata condivisa su Weibo (un sito web di microblogging cinese) da @长安数码君. L'informatore ha rivelato che il marchio sta pianificando di rilasciare un nuovo portatile 2 in 1 in Cina questo mese. Ciò significa che sarà un device simile al Surface dell'OEM di Redmond. Dalle indiscrezioni sappiamo che il prossimo laptop 2 in 1 sfoggerà un elevato rapporto schermo/corpo e sarà un PC sottile e leggero.

Le fonti online hanno rivelato anche altre informazioni; il portatile peserà soli 709 grammi ma avrà un prezzo che sarà più alto rispetto ai precedenti laptop MateBook E 2 in 1. Per chi non lo sapesse, non è la prima volta che l'azienda lancia un notebook di questo formato. Nel 2017, il marchio aveva rilasciato per la prima volta il primo 2 in 1 come parte della nuova serie MateBook E. Inoltre, il suo successore è stato rilasciato in Cina nel 2019.

Ora, è come se una nuova generazione venisse lanciata alla fine di questo mese. Sfortunatamente, i dettagli più fini su questo PC portatile come le sue specifiche sono sconosciuti al momento. Tuttavia, sappiamo che, secondo quanto riferito, verrà mostrato il 17 novembre 2021 ad un prezzo di 7.088 Yuan (circa 1.100 dollari USA). Non sappiamo se e quando arriverà anche in Europa.