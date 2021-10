Huawei P50 e P50 Pro: possibile debutto globale ad inizio del 2022

Un paio di mesi fa, Huawei ha lanciato sul mercato cinese i suoi nuovi dispositivi di punta: Huawei P50 e P50 Pro. Da allora, le voci su una disponibilità a livello globale di questi smartphone continuano a circolare incessantemente: potremmo tuttavia essere ad un punto di svolta.

Huawei P50 e P50 Pro arriveranno in Italia il prossimo anno?

Secondo lo staff di TechRadar, l'azienda cinese avrebbe pianificato ad inizio del 2022 il debutto mondiale della gamma P50. Tale informazione sarebbe stata svelata durante il lancio di un'altra interessante unità, vale a dire Huawei Nova 9.

La società parrebbe intenzionata a portare entrambi i device sui mercati globali. Probabile che, almeno inizialmente, Huawei P50 e P50 Pro siano disponibili in Europa ma non negli Stati Uniti o in Canada. Si tratta comunque di indiscrezioni da prendere con le pinze, non essendoci ancora nessuna conferma ufficiale in tal senso.

Ricordiamo inoltre che, non potendo Huawei beneficiare dei servizi di Google, a bordo di questi modelli sarà presente il sistema operativo HarmonyOS (ben accolto in Cina, chissà se anche da noi sarà possibile assistere al medesimo entusiasmo da parte dei consumatori).